Showtime a dévoilé le trailer de sa série consacrée aux Premières dames avec Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson dans les rôles-titres et dont la diffusion débutera mi-avril.

Réalisée par Susanne Bier, à l’origine de Bird Box et la minisérie The Undoing, The First Lady reviendra sur l’impact d’Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama sur les États-Unis pendant le mandat de leurs maris. La série abordera donc les années 1930-40, les années 70 et le début du XXIe siècle par le biais de ces femmes d’opinions qui ne se sont pas laissé écraser par le poids de leur responsabilité.

La bande-annonce de The First Lady commence par Michelle Obama (Viola Davis) affirmant sa volonté de rester elle-même au sein de la Maison-Blanche tandis que les flashs des appareils scrutent chaque mouvement des Premières dames qui semblent constamment être entourées. Betty Ford (Michelle Pfeiffer) rappelle que ce statut fait d’elle une femme à part dont le rôle médiatique auprès du peuple américain ne se résume pas à être dans l’ombre du Président des États-Unis.

À travers la figure du portrait trônant dans la Maison-Blanche, la série suggère l’influence que ces femmes ont eu les unes sur les autres par leur volonté de soutenir des valeurs qui leur tiennent à cœur, qu’importe les jeux politiques de leurs époux.

Dans l’Histoire des États-Unis, ces trois Premières dames sont reconnues pour leur engagement vis-à-vis de causes sujettes à la controverse à cette époque. Eleanor Roosevelt (Gillian Anderson) fut celle qui donna à sa position une dimension politique et médiatique, tout en luttant contre les inégalités. Betty Ford, connue pour son combat contre l’alcoolisme et le cancer du sein, partageait son opinion sur de nombreux sujets tels que le droit des femmes, l’avortement, la drogue, etc. Michelle Obama, de son côté, affirma l’image de la Première dame dans les médias et se montra engagée pour l’éducation des jeunes filles dans le monde et les droits LGBT.

The First Lady se présente comme une série moderne à l’égard du statut de la femme face à un homme qui détient une position importante. Aux côtés du trio d’actrices, Kiefer Sutherland (24H Chrono) incarnera Franklin D. Roosevelt, Aaron Eckhart (Sully) campera Gerald Ford et O. T. Fagbenle (The Handmaid’s Tale) prendra les traits de Barack Obama.

La série compte dix épisodes diffusés à compter du 17 avril à raison d’un par semaine.

Emilie Bollache