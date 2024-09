Le classique de l’écrivain polémique Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, va être porté pour la première fois à l’écran par Joann Sfar, accompagné de Thomas Bidegain à la coécriture du scénario. Le film sera produit par Aton Soumache et Alain Attal.

Voyage au bout de la nuit est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature française, souvent étudié dans le cadre du baccalauréat. Néanmoins, son auteur, Louis-Ferdinand Céline, est décrié. Si certains le voient comme un génie de l’écriture, il a promu l’idéologie nazie et l’antisémitisme au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Il est intéressant que Joann Sfar, connu pour faire passer un message de paix et de tolérance au travers de ses œuvres, s’empare du classique de l’auteur.

Il explique : « J’ai lu ‘Voyage’ à l’âge de 15 ans, et cet ouvrage fait partie des chefs-d’œuvre qui m’ont construit. Je l’ai lu sans rien savoir de Louis-Ferdinand Céline et on peut imaginer comme cela m’a compliqué la vie plus tard, je ne peux pas désapprendre ce livre. »

Il s’agit du premier roman de Céline. Il raconte, de façon partiellement autobiographique, l’expérience du personnage Ferdinand Bardamu en pleine Première Guerre mondiale, en Afrique de l’Ouest, puis aux États-Unis.

Joann Sfar est un créateur protéiforme. On lui doit au cinéma Gainsbourg, vie héroïque (2010), Le Chat du Rabbin (2011), La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (2015), Petit Vampire (2020). Il est aussi bien réalisateur que scénariste, auteur, dessinateur, producteur, acteur, ou encore enseignant.

Il s’occupera de réaliser le long-métrage et coécrire le scénario avec Thomas Bidegain, scénariste de Jacques Audiard pour Un Prophète (2009) et De Rouille et d’Os (2013), mais aussi réalisateur de Les Cowboys (2015) et Soudain Seuls (2023).

Les deux hommes ne sont pas les premiers à envisager d’adapter l’œuvre. Des cinéastes aussi talentueux que Michel Audiard, Abel Gance ou encore François Dupeyron ont tenté l’aventure sans aboutir à un résultat final.

Cela fait d’ailleurs quinze ans que Joann Sfar réfléchit à cette adaptation. C’est lors d’une rencontre avec Thomas Bidegain que le projet s’est confirmé. L’équipe semble donc s’être bien trouvée.

Le duo envisage de se concentrer sur « le voyage intérieur du protagoniste et sa sombre quête existentielle dans le sillage de la guerre et de la misère sociale ». Joann Sfar insiste sur l’aspect essentiel de Voyage au bout de la nuit pour comprendre la société française, y compris dans ses côtés les plus révoltants.

La production sera assurée par Aton Soumache (Le Prénom, Le Petit Prince) et Alain Attal, qui s’occupe généralement des œuvres de Guillaume Canet ou Gilles Lellouche. Le film n’a pas encore de date de sortie.

Florian Boulland