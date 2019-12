Dans un premier teaser dévoilé par Hulu, Zoë Kravitz, l’une des stars de Big Little Lies, affronte les déboires de sa vie sentimentale à travers sa passion pour la musique.

Classique des comédies romantiques sur fond de culture musicale, High Fidelity, roman du Britannique Nick Hornby, avait déjà eu droit à une première adaptation cinéma réalisée par Stephen Frears en 2000. Le film reprenait l’intrigue du livre, narrant les péripéties amoureuses de Rob (John Cusack), un trentenaire passionné de musique pop et propriétaire d’un magasin de disques londonien.

Mais cette nouvelle version américaine, une série diffusée par Hulu, devrait changer l’angle des choses, puisque c’est Zoë Kravitz qui incarnera la disquaire, revisitant ses relations au travers de la musique dans une boutique de Brooklyn. Un choix judicieux pour la plateforme, puisque l’actrice californienne, fille du chanteur Lenny Kravitz, est l’une des comédiennes les plus en vue du moment. Cette dernière, choisie pour camper Catwoman/Selina Kyle dans le prochain Batman de Matt Reeves, s’est illustrée dans nombre de blockbusters (X-Men : Le Commencement, Divergente, Les Animaux Fantastiques), avant de voir sa performance dramatique dans la série HBO Big Little Lies saluée par la critique.

La fiction menée par deux femmes, Veronica West et Sarah Kucserka, co-scénaristes de programmes comme Bull et Chicago Fire, s’appuiera sur le charme naturel de Zoë Kravitz pour aborder plusieurs thèmes, dont le brassage des cultures et des méta-communautés américaines au sein du quartier populaire de Crown Heights.

Prévue pour février 2020, la série promet également d’être riche en références et découvertes musicales. Le teaser fait entendre le titre indé Over Here de Mk.Gee, un registre alternatif qui s’éloigne de la traditionnelle pop des années 70 explorée par le roman, et devrait figurer parmi les changement opérés dans cette nouvelle mouture, qui s’avère déjà aussi drôle que touchante.