Résumé : Espagne, 1965. Sur le plateau de Et pour quelques dollars de plus, Sergio Leone, qui signe désormais ses films de son vrai nom, s’entretient avec un journaliste pour évoquer son parcours… Fils de l’un des pionniers du cinéma italien, Sergio grandit dans l’Italie fasciste de Mussolini. C’est dans ce contexte trouble qu’il se passionne pour la littérature et le cinéma américains. Au sortir de la guerre, il fait ses premières armes, devenant l’assistant des plus grands réalisateurs de son époque comme Orson Welles ou William Wyler (pour qui il réalise la mythique scène de course de chars dans Ben Hur). Lassé du péplum, il inaugurera malgré tout sa carrière de réalisateur avec Le Colosse de Rhodes : film qui lui permet de se moquer insidieusement des codes d’un genre qu’il dénigre. Mais en déconstruisant ce genre, il lui donne une nouvelle naissance. À l’instar du western, à qui il offrira des années plus tard un nouveau souffle… et quelques-uns de ses plus grands chefs-d’œuvre. Déjà auteur d’un livre d’entretien de référence avec le cinéaste, Noël Simsolo nous raconte par le détail la vie et la carrière du mythique Sergio Leone, inventeur du western spaghetti et probablement l’un des cinéastes les plus cultes de tous les temps.

Aux oreilles des cinéphiles, le nom de Sergio Leone résonne comme la concrétisation d’une rencontre. Rencontre de l’Histoire et de ses légendes, de l’Italie et de l’Amérique, du baroque et du naturalisme. Noël Simsolo, réalisateur, scénariste, comédien, romancier et historien du cinéma, choisit de conférer à son récit la forme d’une authentique fresque biographique. Fils de Roberto Roberti, pionnier de l’industrie cinématographique italienne et communiste convaincu, le jeune Leone grandit dans une défiance à l’égard des autorités fascistes de son pays. Son imaginaire, il le nourrit de lectures importées de cet autre monde peuplé de déserts arides et de plaines verdoyantes, de valeureux cow-boys et de menaçants indiens. Puis, l’âge de raison et la découverte de l’envers du décor. L’Italie de l’après-guerre accueille les innovations du néoréalisme et ouvre les portes de ses studios aux tournages hollywoodiens. Leone fait ses classes auprès de De Sica, Orson Welles ou Raoul Walsh, naviguant entre la vie captée sur le vif et les décors de carton-pâte, le noir et blanc granuleux et la magie du Technicolor, la pauvreté la plus crue et le faste le plus édulcoré. Toute sa manière est déjà là, sommeillant dans ces années d’apprentissage qui donneront naissance à un maître du Septième art. L’accès à la maturité signe le début de son voyage vers son Ouest de Cocagne. Avec Eastwood et Morricone à ses côtés, Leone déconstruit pour mieux bâtir les fondements du western transalpin. Noël Simsolo souligne donc la cohérence de cette métamorphose, son écriture s’appréciant pour ce qu’elle est en premier lieu : une solide biographie de réalisateur. Le dessin de Philan (Jeu de dames ; Tupac) se place sous le signe du mouvement.

Sergio Leone



Le trait est subtil et maintenu en suspens pour mieux se poursuivre de case en case et de tournage en tournage. Le choix du noir et blanc permet d’offrir à l’ensemble une tournure personnelle. C’est un souvenir qui se raconte ici, une série de passages que raccorde la mémoire du cinéaste. Entre frustrations et accomplissements, la légende Leone assure ses assises : les images en mouvement et le panache d’un style visuel incomparable. La bande dessinée se prête donc magnifiquement bien à ce récit d’une ultime rencontre entre deux disciplines aussi familières que différentes. Leone, grand cinéaste de la rencontre, certes, mais grand conciliateur des opposés, par ailleurs.