Résumé : Bien avant que des polygones en 3D ne se déploient à travers les écrans numériques, et que des voitures de course ne foncent dans les paysages photoréalistes des mondes ouverts d’aujourd’hui, le jeu vidéo était fait de pixels. Certes, les premiers pas étaient quelque peu balbutiants, avec des formes simples, voire abstraites, mais à mesure que la technologie évoluait, de véritables maîtres du pixel sont apparus, à l’origine d’oeuvres d’art intemporelles qui ont atteint leur apogée sur Super Nintendo. Afin de célébrer comme il se doit cette glorieuse époque, nous vous présentons L’Art du pixel : SNES, ouvrage gonflé à bloc d’innombrables captures d’écran, de cartes et d’illustrations nostalgiques, entrecoupées de textes explicatifs qui contextualisent les jeux et genres concernés.

Depuis plusieurs années maintenant, le retrogaming a le vent en poupe, participant à cette nouvelle culture du vintage qui touche autant la sphère de la mode que celle du cinéma. Entre l’accessibilité permise par les émulateurs et la nouvelle mode du portage, il n’est pas rare de voir un jeune joueur partir à l’exploration des pixels des années 1990. Third Éditions, qui s’affirme comme l’une des principales maisons d’édition francophones consacrée à l’étude du jeu vidéo, a eu la bonne idée de proposer une traduction d’un ouvrage allemand entièrement consacré à cette période phare du jeu vidéo. Coordonnée par Christine Bauer, ancienne étudiante en game design et illustratrice, et Robert Bannert, éditeur et maquettiste pour la revue MAN!AC, cette étude prend la forme d’un beau livre qui assure une redécouverte quasi-complète des jeux édités sur la SNES (Super Nintendo), la console de salon lancée sur le marché français en 1992 et qui fut à l’origine de certaines des franchises les plus populaires du jeu vidéo (Mario, Zelda, Donkey Kong, Mega Man X, F-Zero…). Partagé entre textes et images, l’ouvrage se divise en une série de chapitres généraux consacrés aux grands genres de l’époque (RPG, plate-forme, action, combat) développés à travers des retours sur leurs productions les plus emblématiques. Le principal intérêt de cette étude tient donc à sa valeur iconographique. Fond et forme cherchent communément à interroger les caractéristiques formelles des exemples envisagés. Mobilité des personnages, illusion de perspective, angle de prise de vue, détails des décors, ou premières tentatives de modélisation en 3D restituent parfaitement l’univers artistique du jeu vidéo de l’époque.

Loin de se limiter à des représentations schématiques, les compositions pixelisées affirment un sens du détail en tout point étonnant. Couleurs, textures et topographies se développent à travers une grande variété d’atmosphères et une cohérence plastique qui convoque naturellement l’art des pointillistes. Cette dernière référence aurait pu servir de base à une contextualisation plus approfondie du pixel. Il est en effet dommage que les auteurs n’aient pas pris soin de prolonger un peu plus loin leur recherche afin d’intégrer le graphisme vidéoludique de cette période au sein d’une Histoire élargie à l’ensemble des disciplines des arts visuels.

Du seul point de vue historique cependant, les auteurs ont pris soin de revenir sur certaines particularités de la console de Nintendo, entre lancement de nouvelles licences et adaptation de franchises hautement lucratives (les films Disney se prêtant particulièrement bien à une déclinaison pixelisée). C’est donc conquis que l’on sort de la lecture de cet ouvrage qui répond à son objectif premier : raviver la nostalgie en attisant la flamme de notre regard.