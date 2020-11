Résumé : Terre natale du jeu vidéo, le Japon entretient avec l’art vidéoludique un rapport aussi intense que prolifique. Une relation aussi singulière que celle unissant les joueurs français avec ce pays. Ainsi, nombreux sont celles et ceux qui rêvent de découvrir la réalité d’un pays qui les a tant fait fantasmer. Invitation au voyage sur les traces des franchises les plus mythiques ou cultes de la production nippone, cet ouvrage propose à chacun de construire son périple idéal au Japon, de passer du virtuel au réel. Histoire, culture, société et même quelques éléments de langue, ce guide très complet, écrit par un spécialiste du voyage au Japon, offre aux aspirants voyageurs une manière différente d’envisager une excursion dans l’Archipel à la manière d’un vortex entre les mondes virtuels des jeux vidéo et les terres qui les ont vus naître.

♥♥♥♥ ♥

Otakus francophones, tenez-vous prêts : Gael Berton, fondateur du site « Kanpai » et de l’agence de voyages « Keikaku » vous propose un voyage inédit à travers les différentes contrées du pays du Soleil levant. C’est en effet sous l’angle du jeu vidéo que l’auteur a choisi d’aborder la culture et la géographie nippones. Perspective qui tombe sous le sens mais dont on mesure ici toute la plénitude. Après avoir résumé les principales caractéristiques du pays et résumé les informations pratiques façon guide de voyage traditionnel (histoire identitaire, hôtels, langue, conditions météorologiques, transports en commun), l’auteur a choisit de diviser son ouvrage en deux parties concomitantes. Honneur aux jeux d’abord, avec un retour sur certains incontournables (Mario Kart ; Pokémon ; Tomb Raider ; Pokémon ; Assassin’s Creed ; Resident Evil…) abordés selon un contexte national (représentation de lieux réels, présence d’éléments, de motifs, de personnages, d’architectures ou de pratiques en lien avec la culture du pays). Que les gamers se rassurent : l’auteur a pris soin de revenir sur les particularités graphiques et narratives des jeux envisagés. Le cel-shading de Jet Set Radio, la symbolique folklorique de Okami, ou encore la topographie urbaine de Shemnue sont commentés de façon plus ou moins détaillée.

Dans sa seconde partie, l’ouvrage propose une série de focus sur la culture japonaise. Boites de nuit, nourriture, shopping, karaoké, arts martiaux, mangas, système scolaire ou judiciaire sont analysés à travers leur transposition dans l’imaginaire vidéoludique. Les jeux du développeur Tetsuya Mizuguchi (Rez, Lumines, Tetris Effect) permettent de discuter de l’actualité de la musique électro au Japon, tandis que la franchise Mario Party introduit la thématique des parcs d’attractions.

Berton fait donc du jeu vidéo un reflet de l’histoire et de la culture japonaises, prouvant que les pistes de lecture proposées par cet objet d’étude peuvent se prolonger bien au-delà de la seule sphère du ludique. Un mot doit encore être ajouté sur la mise en page particulièrement soignée de la maison Third éditions. Le format album alloue une place de choix aux illustrations. Photographies ou images tirées des jeux se déclinent à travers des portraits composites qui confirment le bien-fondé des comparaisons soutenues par l’auteur. À placer entre les mains de tous les amoureux du Japon et du jeu vidéo.