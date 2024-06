Après sept ans d’attente, le retour de la réalisatrice oscarisée Kathryn Bigelow n’a jamais été aussi proche. Elle devrait accueillir les acteurs Rebecca Ferguson et Idris Elba pour son prochain film.

Kathryn Bigelow, réalisatrice culte de Point Break (1991) ou Strange Days (1995), était passée derrière la caméra pour la dernière fois en 2017, avec Detroit. Le film abordait sur les émeutes de 1967 dans la ville de Détroit, contre la ségrégation raciale et la guerre du Vietnam. Loué par les critiques, celui-ci n’avait réalisé qu’un score léger au box-office (24 millions gagnés contre 34 dépensés). Bigelow est de retour chez Netflix avec un projet lié à la Maison-Blanche.

Le film devrait se dérouler en son sein, alors qu’une crise nationale éclate. Une thématique politique qui convient parfaitement au cinéma de la réalisatrice. Ses trois derniers long-métrages se centraient déjà sur les États-Unis, de quoi continuer d’explorer plus en détails ce sujet.

L’œuvre devrait compter au casting deux pointures, Rebecca Ferguson (Mission Impossible Dead Reckoning : Partie 1, Dune : Deuxième Partie) et Idris Elba (Luther, The Suicide Squad). Les deux stars, engagées dans deux grosses séries de la plateforme Apple TV+, Hijack et Silo, n’ont pour l’instant jamais tourné ensemble. Leurs agendas particulièrement chargés, puisque Ferguson est attendue dans une des nouvelles productions Prime Video, Mercy, et Elba dans le prochain film Sonic, devraient leur permettre de se donner la réplique chez Netflix.

C’est au cours de leur présentation Upfront, à New York, que la plateforme a donné des nouvelles du long-métrage.

Pour rappel, ce n’est pas la première tentative de collaboration entre Netflix et Kathryn Bigelow. En effet, la réalisatrice avait pour projet d’adapter le roman apocalyptique Aurora de David Koepp. Celui-ci se concentre sur une éruption solaire coupant le courant dans le monde entier. Ce projet n’a pas abouti et a été remplacé par cette nouvelle œuvre, toujours produite la plateforme de streaming.

Si certains problèmes économiques chez Netflix poussent les décisionnaires à confier plus difficilement des projets à des cinéastes-auteurs, ils semblent pourtant avoir confiance en la réalisatrice. L’annonce du casting probable devrait continuer de rassurer et créer une attente autour du projet encore sans titre. Le simple retour de la réalisatrice est en soi en événement assez important pour pousser à la curiosité.

