Les équipes de Netflix ont confirmé cette semaine lors de leur présentation aux annonceurs que la réalisatrice Kathryn Bigelow travaillait avec la plateforme pour son prochain projet.

Aucun titre ou détail de l’intrigue n’a encore été révélé. Ce long-métrage marque cependant le retour de la réalisatrice au cinéma après Detroit en 2017, applaudi pour sa réalisation percutante et sa manière courageuse d’aborder les questions de violence policière et de racisme aux États-Unis.

Bien que le métrage ait reçu des retours globalement positifs, il n’a pas connu le même succès critique et public que ses deux précédentes productions , Zero Dark Thirty (2012) et Démineurs (2009), pour lequel elle est devenue la première femme à remporter l’Oscar du meilleur réalisateur.

Kathryn Bigelow, ex-madame James Cameron, a marqué le paysage cinématographique dès les années 1980 et 1990 avec une série de films emblématiques qui ont captivé les spectateurs par leur originalité et leur audace, comme Blue Steel (1989) avec Jamie Lee Curtis, sans pour autant devenir de grands succès populaires – exception faite de Point Break (1991) avec Keanu Reeves et Patrick “Bodhi “ Swayze. Cet incontournable du genre a imposé Bigelow comme une réalisatrice d’action de premier plan.

En 1995, elle réalise Strange Days, un récit de science-fiction audacieux qui se déroule dans un futur dystopique où chacun peut revivre les souvenirs et les expériences à travers des enregistrements virtuels. Malgré son échec commercial, le long-métrage a été salué par la critique pour son originalité et son ambition, et a acquis avec le temps le statut de film culte.

La participation de Kathryn Bigelow à un projet Netflix s’inscrit dans la mouvance de tous ces réalisateurs célèbres et talentueux qui rejoignent la plateforme, de Bong Joon-ho (Okja) à Martin Scorsese (The Irishman) en passant par les frères Coen, Alfonso Cuarón et Spike Lee (Da 5 Bloods).

Netflix cherche à accroître ses chances de remporter des prix, mais se heurte encore aux traditionalistes d’Hollywood, et peine à acquérir une réputation auprès des cinéphiles.

Malgré le mystère qui entoure encore le projet, le prochain film de Kathryn Bigelow s’annonce comme un événement cinématographique incontournable, et une véritable opportunité de briller pour la plateforme de streaming américaine.

Christophe Laurent