Pour son douzième long-métrage, le réalisateur sud-coréen adaptera le roman de Donald Westlake, The Ax, avec Lee Byung-hun et Son Ye-jin dans les rôles principaux.

Après une première adaptation en 2005 par Costa-Gavras sous le nom Le Couperet, le roman de l’écrivain américain Donald Westlake, The Ax (1996), va être de nouveau porté à l’écran. Cette fois par le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook, qui signe son retour après Decision to Leave en 2022, salué par la critique.

Le réalisateur de Old Boy (2003), habitué du Festival de Cannes où il a déjà présenté quatre films, mettra en scène les stars du cinéma coréen, Lee Byung-hun et Son Ye-jin.

Le réalisateur et Lee Byung-hun ont déjà collaboré et connu le succès ensemble grâce au thriller Joint Security Area en 2000. C’est devenu une œuvre majeure du cinéma coréen. Quentin Tarantino l’a en outre cité parmi ses films préférés depuis les années 1990. De la même manière, Lee Byung-hun est devenu depuis l’un des acteurs les plus influents de Corée et connaît une reconnaissance internationale grâce à son rôle de Front Man dans la série Squid Game sur Netflix.

De son côté, Son Ye-jin, surnommée « le première amour de la nation » pour son charisme et ses rôles marquants dans des films à succès, est tout autant une figure emblématique en Corée. No Other Choice marque sa première collaboration avec Park Chan-wook.

Selon The Hollywood Reporter, l’histoire suit ainsi Man-soo (Lee Byung-hun), un homme soudainement licencié de l’entreprise de papeterie dans laquelle il travaille depuis des années. Gagné par le désespoir et à la recherche d’un nouvel emploi, il va peu à peu envisager d’éliminer un à un ses concurrents. Son Ye-jin incarnera Mi-ri, l’épouse bienveillante de Man-soo.

Le casting se complète avec Lee Sung-min (The Spy Gone North) et Yeom Hye-ran (Life), qui joueront un couple ayant également vécu des difficultés liées au chômage. Park Hee-soon (The Scam) incarnera le chef d’équipe de l’entreprise de papeterie, tandis que Cha Seung-won (One Ordinary Day) sera l’un des concurrents de Man-soo.

Entre ses projets pour le grand écran, Park Chan-wook a récemment coréalisé la mini-série HBO The Sympathizer, basée sur le roman homonyme, lauréat du prix Pulitzer en 2015, avec au casting Robert Downey Jr.

No Other Choice ne dispose pas encore de date de sortie.

Florian Rouaud