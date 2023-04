La première bande-annonce de la série d’espionnage montre la star d’Iron Man dans de multiples rôles.

Depuis maintenant quatre ans, Robert Downey Jr. continue de poursuivre sa carrière post-Marvel cinematic universe. Et après avoir été annoncée à l’affiche d’un remake de Vertigo d’Alfred Hitchcock, la star fera également son apparition sur le petit écran, dans la mini-série The Sympathizer.

Adaptée du roman homonyme de Viet Thanh Nguyen, prix Pulitzer de la fiction en 2016, la série prendra place à la fin des années 70, alors que la guerre du Vietnam est sur le point de s’achever. Le héros, un capitaine franco-vietnamien, est un agent double à la solde des communistes. Alors que les forces américaines sont rapatriées, il décide de partir se réfugier à Los Angeles.

Un récit qui s’annonce plein de faux-semblants, d’interrogatoires et de paranoïa, comme l’illustre la première bande-annonce récemment dévoilée. Les différents protagonistes de cette intrigue semblent tous avancer à visage couvert, en faisant usage de déguisements et de maquillages. À ce titre, Robert Downey Jr. campera quatre personnages bien distincts, avec autant de gestuelles et d’apparences différentes.

L’acteur n’en est pas à sa première transformation physique pour un rôle. En 2006, pour le film Tonnerre sous les tropiques, il avait été grimé pour assombrir son teint de peau. Ce point commun avec The Sympathizer est d’autant plus amusant que le long-métrage de Ben Stiller se présentait comme une comédie satirique autour du tournage d’un film sur la guerre du Vietnam.

Outre celui de Downey Jr., l’autre grand nom présent au générique de la série, c’est bien sûr celui du cinéaste sud-coréen Park Chan-wook. Le réalisateur maintes fois récompensé d’Old Boy, Lady Vengeance et Decision to Leave se chargera de la mise en scène de trois épisodes sur sept.

Sa patte est d’ailleurs déjà reconnaissable dans les visuels très soignés du trailer. Les cadres minutieux, le montage au cordeau et les impressionnants mouvements de caméra sont de mise, autant que les intrigues complexes qu’il affectionne particulièrement.

Park Chan-wook est aussi un habitué de la fiction sérielle en réalisant notamment la mini-série The Little Drummer Girl pour le compte de la BBC en 2018. Ce projet présentait d’ailleurs un certain nombre de similitudes avec The Sympathizer. Prenant également place dans le monde de l’espionnage, l’histoire était elle aussi tirée d’un roman à succès, La Petite Fille au tambour de John Le Carré.

Outre Downey Jr., le casting réunira Hoa Xuande (Cowboy Bebop), Alan Trong (The Tomorrow War), Sandra Oh (Killing Eve) et l’acteur cascadeur Fred Nguyen Khan (This Life).

Produite par HBO, la série sera diffusée courant 2024 sur la plateforme récemment renommée Max.

Timothée Giret