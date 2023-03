Un remake du film culte serait en préparation, écrit par Steven Knight, et le rôle principal pourrait bien revenir à Robert Downey Jr.

Paramount Pictures a acquis d’avance les droits pour un remake de Vertigo (Sueurs Froides), l’un des plus grands films du maître du suspense, Alfred Hitchcock.

Dans ce thriller psychologique, Scottie, un ex-policier hanté par sa peur du vide accepte de jouer les détectives pour l’un de ses amis. Embauché pour espionner la mystérieuse épouse de ce dernier, Madeleine, il finit par nouer avec celle-ci une relation tortueuse.

D’après les sources de Deadline, Robert Downey Jr convoiterait le rôle mythique, tenu par James Stewart en 1958. Team Downey, la société de production de Robert Downey père, est également impliquée dans le projet, en collaboration avec Davis Entertainment.

L’écriture du scénario a été confiée à Steven Knight, à qui l’on doit notamment la série de gangsters Peaky Blinders et, plus récemment, le drame SF See avec Jason Momoa. Le scénariste vient également de signer un contrat avec Disney et écrira prochainement un nouveau film Star Wars.

Le film original de Hitchcock avait lui aussi vu le jour au sein de la Paramount. Son scénario, élaboré par Alec Coppel et Samuel A. taylor, s’inspirait du roman D’entre les morts de Pierre Boileau et Thomas Narcejac.

Vertigo était le premier film à faire usage du travelling contrarié : un dispositif intégré à la caméra qui déforme la perspective pour créer une désorientation et faire partager aux spectateurs l’acrophobie de Scottie.

Ce remake puisera-t-il lui aussi dans le roman ? Par quelles techniques modernes mettra-t-il en scène la sensation de vertige ? On ignore encore qui serra à la barre pour la réalisation du projet. Alfred Hitchcock est l’un des piliers du septième art, et la réappropriation actuelle de l’un ou l’autre de ses films constitue toujours un défi d’envergure pour des réalisateurs qui ont généralement grandi avec son cinéma.

L’un des remakes les plus notables est le Psycho de Gus Van Sant, jusqu’au-boutiste dans sa volonté de fidélité. Dans une démarche inverse, Stoker de Park Chan-wook se réapproprie très librement L’ombre d’un doute.

À l’heure où les remakes sont légion, rares sont ceux à oser s’écarter de l’original, à le détourner, à le questionner, à le commenter, comme l’a fait récemment l’audacieux Suspiria de Luca Guadagnino, remake du fameux giallo de Dario Argento.

Reste à espérer que ce nouveau Vertigo sera à la hauteur du très grand film qu’il prend pour référence.

En attendant de savoir s’il décrochera le rôle, Robert Downey Jr tourne dans The Sympathizer, série créée par Park Chan-wook et Don McKellar pour A24 et HBO.

Aésane Geeraert