L’acteur de Whiplash et de Top Gun Maverick reprendra le rôle tenu par Richard Gere dans le film original des années 80.

Quelques années après avoir rencontré un immense succès en incarnant un jeune pilote militaire dans Top Gun Maverick, le comédien Miles Teller va de nouveau retrouver le chemin des cockpits.

Et après la suite tardive de Top Gun, c’est au retour d’un autre film culte des années 80 que l’acteur va participer. Selon Deadline, Teller aurait en effet été choisi en tant qu’acteur principal du futur remake de Officier et Gentleman, actuellement en préparation chez Paramount Pictures.

Réalisé par Taylor Hackford (futur réalisateur de Dolores Clairborne et Ray), le film original racontait l’histoire de Zack Mayo, fils d’un sous-officier alcoolique, désirant devenir aviateur militaire. Une fois engagé, il se retrouve confronté au sergent instructeur Foley, bien décidé à lui mener la vie dure. En parallèle à cette confrontation, Zack va croiser la route de Paula, une jeune femme dont il va tomber éperdument amoureux.

Sorti en France en 1983 (aux États-Unis en 1982), Officier et Gentleman avait remporté un très large succès commercial avec près de 200 millions de dollars de recettes, pour 7,5 millions de budget. Outre ce plébiscite populaire, le film avait également reçu six nominations aux Oscars, dont ceux de meilleure actrice, meilleur scénario original et meilleur montage.

Le film obtiendra les statuettes de meilleur acteur dans un second rôle pour Louis Gossett Jr. et de meilleure chanson originale pour le morceau Up Where We Belong. Il est aussi resté dans les mémoires pour avoir grandement contribué à la starification de son acteur principal, Richard Gere, alors déjà très connu pour ses rôles dans Les Moissons du ciel et American Gigolo.

Reste à voir si le remake en fera autant pour la carrière de Miles Teller. Si l’acteur a déjà prouvé avec ses rôles dans Whiplash et Top Gun Maverick qu’il était capable d’incarner des personnages variés, ce nouveau projet en tête d’affiche pourrait lui permettre d’accroître son image auprès du grand public.

Si le projet de remake n’a pas encore de réalisateur, les noms de plusieurs scénaristes ayant œuvré sur le scénario sont d’ores et déjà connus. Matt Johnson s’est chargé d’écrire le scénario original, mais c’est surtout le nom de Dana Fox, autrice de celui de Cruella, qui interpelle. L’écrivaine s’est fait une spécialité dans la rédaction de comédies romantiques, de Jackpot à Célibataire, mode d’emploi. De quoi donner une possible idée de l’orientation empruntée par ce remake qui pourrait adopter un ton plus léger et comique.

Le reste de l’équipe n’est pour l’heure pas encore annoncé.

Timothée Giret