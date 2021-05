La minisérie The Offer, centrée sur le making of du Parrain, vient de voir son casting chamboulé après l’annonce du remplacement d’Armie Hammer par Miles Teller. Ce dernier sera aussi producteur exécutif du projet.

La série The Offer raconte l’histoire vraie du producteur oscarisé Albert S. Ruddy dont la légende veut que sur le tournage du Parrain, il fut approché par le célèbre parrain Joseph Colombo, alors président de la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains. Celui-ci menait une campagne contre le film l’accusant d’assimiler l’ensemble des Italo-Américains à la mafia. De cette rencontre, un accord est conclu convenant que le film de Francis Ford Coppola ne mentionnerait ni l’expression Mafia ni Cosa Nostra.

La série, en production depuis l’année dernière pour la plateforme Paramount+, voit son casting changer. Comme l’a confirmé Collider, Miles Teller jouera le producteur Albert S. Ruddy. L’acteur remplace Armie Hammer, retiré du projet en raison de diverses accusations d’agression sexuelle. En plus de jouer le producteur, Teller le sera aussi au générique en tant que producteur exécutif.

L’acteur américain de 34 ans est principalement connu pour son travail dans des longs métrages tels que Whiplash, gagnant de trois Oscars en 2015, le reboot des Quatres Fantastiques, ou encore la saga incomplète Divergente, dont le dernier volet a été annulé. Mais il ne s’agira pas de la première apparition de Miles Teller sur le petit écran. Il a fait partie du casting principal de Too Old to Die Young, la série de Nicolas Winding Refn, disponible en exclusivité sur Amazon Prime, et a fait une apparition dans un épisode de The Unsuals.

Dans ses projets, Miles Teller est attendu dans Top Gun: Maverick, où il partagera l’écran avec Tom Cruise, et dans Escape from Spiderhead, toux deux réalisés par Joseph Kosinski (Tron : L’héritage, Oblivion).

L’annonce de l’acteur au casting n’est pas non plus la seule information que Collider nous rapporte puisque le média annonce aussi qu’Albert S. Ruddy lui-même prêtera main forte à la production de The Offer.

Rappelons encore que la série n’est pas le seul projet à raconter le processus de tournage du Parrain. En raison de l’approche du cinquantième anniversaire du film culte de Coppola, un autre projet mais cette fois sous forme de long métrage est en production. Il mettrait en vedette Oscar Isaac – dans une jeune version de Francis Ford Coppola – et Jake Gyllenhaal – à la tête des studios Paramount.

La série The Offer, qui comportera dix épisodes, n’a pour le moment aucune date de sortie.

Maxence-Yahia Lequere