L’actrice franco-argentine jouera dans le prochain film de la réalisatrice danoise dont le tournage commencera en début d’année prochaine.

Maria Magnolia (Berenice Bejo) vit dans la ville d’Atacama Desert au Chili. Malgré les difficultés, elle s’accroche à ses ambitions artistiques. Inspirée par elle, sa fille Maria Margarita développe une passion pour le cinéma tandis que la plupart des habitants ne peuvent s’offrir de billets. Elle se mettra alors à leur raconter les histoires qu’elle voit sur grand écran. À travers son imagination, le cinéma prend vie et permet à la population de supporter la pauvreté.

La Raconteuse de films est à l’origine un roman d’Hermán Rivera Letelier paru en 2009 et traduit dans 19 langues. Se déroulant dans les années 1960 au cœur de l’Atacama Desert, une région aride du Chili, il retrace le pouvoir du cinéma et l’arrivée de la télévision qui a failli causer sa perte. L’initiation de la vie au travers de films n’est pas sans rappeler Cinema Paradisio de Giuseppe Tornatore qui, lui, se déroulait dans les années 1980 en Italie.

Lone Scherfig (Une Éducation, The Riot Club) déclarait à Variety que ce film évoquait « les plus grandes qualités humaines : notre imagination et le langage. Fascination, savoir, peur, colère, amour et joie : The Movie Teller est pertinent, notamment quand il s’agit d’illuminer la vie d’une enfant négligée qui grandit dans la précarité, un enfant parmi des centaines de millions de nos jours. Ce film reflète le pouvoir de la narration, que ce soit sur scène ou sur grands écrans, comme une fenêtre sur le monde, un lieu de guérison autant que pour unir les gens. »

La réalisatrice s’était déjà intéressée au monde du cinéma avec Une belle rencontre, sorti en 2016. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Catrin Cole (Gemma Arterton) est recrutée par le service de la propagande britannique dans le but d’assister un scénariste sur le tournage d’un film conçu pour remonter le moral de la population. Des thèmes qui seront vraisemblablement également abordés dans The Movie Teller.

Berenice Bejo (The Artist, Le Redoutable) partagera l’affiche avec l’acteur espagnol Antonio de la Torre (El Reino) et la jeune Sara Becker qui incarnera Maria Margarita.

Emilie Bollache