C’est officiel, Tom Cruise reprend du service dans un troisième volet de Top Gun. En cours d’écriture, cette suite verra également le retour des acteurs du second opus, Miles Teller et Glen Powell.

Cette nouvelle va ravir les fans. Après autant d’années et un succès prodigieux, la franchise Top Gun a encore des choses à dire. Il faudra être patient, puisque l’acteur-producteur à déjà maints projets sur le feu.

Sorti en 1986, Top Gun est devenu un phénomène mondial et a projeté l’acteur Tom Cruise au sommet. Pete Maverick Mitchell, un pilote de chasse rebelle et très doué, devient rapidement une légende au sein de la brillante école de l’US Navy, nommée Top Gun.

Après le succès fulgurant de ce premier volet réalisé par Tony Scott, la star hollywoodienne a longuement attendu avant de tourner une suite. En 2012, le cinéaste s’éteint et le projet d’un second volet est davantage retardé.

Il faut attendre quatre années encore pour que l’idée redémarre avec un nouveau réalisateur, Joseph Kosinski (Oblivion). Trente-six ans après le premier film, les cinéphiles ont ainsi droit à une suite en 2022. Projeté à Cannes cette année-là, Top Gun : Maverick remporte 1,4 milliards de dollars de recettes, le deuxième plus gros succès de l’année 2022, après Avatar : La voie de l’eau avec 2,3 milliards.

Et si la star de 61 ans fourmille de projets, comme le huitième épisode de Mission Impossible, cela ne l’empêche pas de rempiler pour un troisième épisode de la saga Top Gun avec Paramount.

Toujours au sommet, l’acteur américain ne s’arrête jamais. Selon Variety, Warner Bros a annoncé de son côté un “partenariat stratégique”, destiné à produire une nouvelle franchise de films. Une collaboration déjà établie avec la major pour des productions marquantes comme Magnolia, Entretien avec un Vampire ou encore Eyes Wide Shut. Ce marché est également non exclusif, n’empêchant donc pas le fougueux pilote de reprendre du service ou de travailler sur d’autres projets. Rappelons qu’il a prévu sur un film tourné au sein de la Station spatiale internationale (ISS).

Pour son grand retour dans la peau de Maverick, Tom Cruise devrait être accompagné des deux acteurs qui interprétaient Rooster et Hangman dans le second opus, Miles Teller (Whiplash, Divergente) et Glen Powell (The Dark Knight Rises).

Bien que cette information ne soit pas encore confirmée par les principaux concernés, il se pourrait également que le réalisateur Joseph Kosinski prenne les commandes une nouvelle fois, aux côtés du coscénariste de Top Gun : Maverick, Ehren Kruger. Quant à la production, David Ellison et Jerry Bruckheimer feront bien sûr équipe une fois de plus.

En attendant de rejoindre les cockpits, Tom Cruise est en plein tournage du huitième épisode de la franchise d’espionnage Mission Impossible : Dead Reckoning, partie 2, distribuée par Paramount, avec une sortie prévue le 21 mai 2025 dans les salles françaises.

Clara Duboc