Rien ne semble impossible pour Tom Cruise. L’acteur a signé avec la NASA pour être le héros du premier long-métrage fictionnel tourné dans l’espace.

C’est un petit pas pour l’homme, un grand pas pour le cinéma ? Alors qu’il va défier prochainement la gravité avec Top Gun : Maverick, le sequel du film culte dont il est le héros, Tom Cruise s’apprête à prendre encore de l’altitude en jouant cette fois dans l’espace. L’acteur de 57 ans s’associe à la NASA pour un projet tourné à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), le premier film de fiction extra-terrestre.

Selon Deadline, repris par Variety, l’interprète d’Ethan Hunt (Mission Impossible) et l’entrepreneur milliardaire Elon Musk via sa compagnie d’astronautique SpaceX seraient en discussion depuis quelques temps pour collaborer sur le long-métrage, un blockbuster d’aventure truffé d’action. Si les détails de l’intrigue ne sont pas encore connus, il est certain qu’un tel rôle sied parfaitement à la star américaine, tête d’affiche d’œuvres incontournables du cinéma de science-fiction musclé comme Minority Report, ou La Guerre des Mondes.

De plus, Tom Cruise connu pour son amour des défis ne devrait pas rechigner devant les contraintes qu’impose un tel tournage hors-sol. Ce dernier a encore insisté pour réaliser lui-même ses propres cascades dans le dernier opus de la franchise Mission Impossible : Fallout, en effectuant un saut en chute libre vertigineux.

Nul doute que l’acteur sera à la hauteur de l’expérience, qui réserve encore bien des surprises. Quant aux fans de Top Gun qui attendaient de le retrouver en pleine voltige défiant le mur du son, ces derniers devront encore patienter. Au lieu d’une sortie estivale fixée au 23 juillet 2020, la suite des aventures du capitaine Pete « Maverick » Mitchell débarqueront pour Noël prochain, un jour avant le réveillon, soit le 23 décembre 2020.