Boy George, icône de la new wave et de la pop depuis les années 80, va avoir droit à un biopic, actuellement en développement chez TriStar Pictures. Le récit se focalisera sur sa vie et son ascension avec le groupe Culture Club.

Chanteur principal du groupe anglais Culture Club, Boy George, de son vrai nom George Alan O’Dowd, est devenu une icône mondiale dans les années 1980, grâce à sa voix distinctive et à son style singulier.

Si le groupe pop, formé en 1981 avec d’abord Mikey Craig (bassiste) puis avec Jon Moss (batteur, synthétiseur) et Roy Hay (guitariste), n’a duré que cinq ans, ce fut un véritable tremplin pour Boy George qui s’est propulsé dans le top international. Karma Chameleon, Do You Really Want To Hurt Me et It’s a Miracle font partie des hits populaires.

Par la suite, Boy George s’est consacré à une carrière solo et a sorti entre autres un album au début des années 1990, The Martyr Mantras.

Après une vie rythmée par la musique, mais aussi par des problèmes personnels, le chanteur s’est livré dans plusieurs autobiographies Take It Like A Man (1995), Straight (2005) et Karma (2023). Selon Deadline, c’est sur cette documentation importante que le biopic va se baser. Boy George participe en tant que producteur exécutif. Aujourd’hui, la pertinence culturelle du chanteur, lauréat d’un Grammy, transcende l’âge, la race, la couleur, la croyance et la nationalité.

Le projet est actuellement en écriture par le scénariste J.C. Lee, connu pour avoir contribué à la série How To Get Away With Murder et le film Luce. Il travaille aux côtés des producteurs Cathy Schulman (The Woman King), Paul Kemsley, Jeremy M. Rosen et Kevin King Templeton (Creed II, Rambo, Rocky Balboa).

L’histoire se concentrera ainsi sur ses expériences de vie et son début de carrière avec Culture Club, ponctuée par ses tubes du groupe dont les droits appartiennent à Primary Wave Music, qui agira également à la production du long-métrage.

Le film de Boy George rejoint de nombreux biopics musicaux, comme les plus récents Back to Black consacré à Amy Winehouse, Bob Marley : One Love ou encore celui à venir A Complete Unknown sur Bob Dylan, avec Timothée Chalamet.

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée sur le titre, le casting ou la date de sortie potentielle.

Léa Lallemand