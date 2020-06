Le scénariste de BlacKkKlansman et Da 5 Bloods travaille à l’écriture d’un film consacré au tennisman afro-américain Arthur Ashe, premier homme Noir à remporter l’US Open et Wimbledon.

Kevin Willmott, oscarisé pour le scénario adapté de BlacKkKlansman et qui vient signer celui de Da 5 Bloods, les derniers deux opus de Spike Lee, se lance dans un nouveau projet.

Selon Deadline, le réalisateur et scénariste se consacre à l’écriture du biopic d’Arthur Ashe, champion de tennis de Wimbledon et militant afro-américain pour les droits civiques des personnes Noires aux États-Unis et en Afrique du Sud. Les sociétés Hyde Park Entertainment Group et Warner Bros Music Group (WMG) s’associent au futur long-métrage, également encadré par la famille d’Ashe.

D’après le site américain, Ashok Amritraj, à la tête du label Hyde Park, aurait rejoint le projet avec enthousiasme en tant qu’ancien professionnel de Wimbledon. Ce dernier a d’ailleurs obtenu le plein soutien de l’Arthur Ashe Estate pour développer le film. « L’héritage d’Arthur va bien au-delà de sa grandeur de joueur de tennis […] Toujours un gentleman, audacieux, gracieux et intellectuel, tout en étant passionné dans sa lutte contre l’inégalité raciale et l’injustice, je suis honoré de présenter l’histoire d’Arthur à l’écran. », a déclaré Amritraj.

L’histoire devrait retracer le parcours d’Ashe, depuis les courts publics de Virginie, dont il est originaire, où il enchaîne les victoires au début des années 1960, et son entrée fulgurante dans l’Histoire du sport en remportant l’US Open en 1968. Alors que les Afro-Américains luttent pour leurs droits, l’année de l’assassinat de Martin Luther King, il devient le premier homme Noir de l’Histoire du tennis à remporter le tournoi du Grand Chelem, qu’il gagnera à trois reprises – et le reste à ce jour avec Yannick Noah -, et par la suite Wimbledon. En 1976, après une série exceptionnelle de victoires, Ashe est considéré par certains grands noms de la profession comme le meilleur joueur au monde.

Séropositif, le tennisman décédé en 1993 s’était retiré des courts en 1980 et n’aura cessé de s’engager en faveur de plusieurs causes. Créateur d’une fondation à son nom pour les enfants atteints du VIH, Arthur Ashe n’a pas manqué de militer contre l’Apartheid, et aura mené, entre autres, un combat pour les droits des réfugiés haïtiens aux États-Unis, ce qui lui vaudra d’être arrêté devant la Maison-Blanche lors d’un rassemblement.

Une vie inspirante à bien des égards, qui sera mise en musique par une playlist savamment composée, avec l’aide du Warner Bros Music Group, de titres légendaires de la culture afro-américaine, dont Aretha Franklin, Prince ou encore Curtis Mayfield.

Comme le précise par ailleurs The Hollywood Reporter, un premier biopic d’Arthur Ashe écrit par Krystin Ver Linden et produit par David Goyer (Dark City, The Dark Knight : Le Chevalier noir) et Russell Hollander (Valentine’s Day) avait été mis en chantier en 2017, avant d’être abandonné.

Les détails sur le casting et la date de sortie en salle seront communiqués prochainement.