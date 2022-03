Trois ans après la sortie du second volet de la nouvelle adaptation du chef-d’œuvre de Stephen King Ça, Warner Bros et son réalisateur Andrés Muschietti prépare une série revenant sur les origines du clown maléfique Grippe-Sou.

Paru en 1986, Ça relate le combat d’un groupe d’enfants contre une entité maléfique prenant la forme de leur pire peur. Récit non linéaire, le roman de Stephen King effectue des allers-retours entre leur premier affrontement en 1958 et les événements qui ramènent le groupe dans la ville de Derry vingt-sept ans plus tard.

Après avoir fait l’objet d’une adaptation à la télévision en 1990, le roman a connu un grand succès au cinéma avec une première partie sortie en 2017 et prenant place durant l’été 89 où les enfants découvrent le monstre Pennywise (Grippe-Sou en version française). En 2019, Ça : Chapitre 2 concluait la duologie avec le retour du groupe lorsqu’une série de meurtres ébranle à nouveau la ville de Derry. Réalisés par Andrés Muschietti, les films ont récolté plus d’un milliard de recettes à travers le monde.

Actuellement intitulée Welcome to Derry, la série se déroulera dans les années 60 et abordera les événements qui amèneront le « Club des ratés » à faire face à Pennywise vingt ans plus tard. Selon Variety, les origines du clown seront également abordées.

Andrés Muschietti devrait officier en tant que producteur exécutif, mais pourrait également réaliser le premier épisode. Le scénario sera, quant à lui, conduit par Jason Fuchs (L’Âge de glace 4 : La Dérive des continents, Pan, Minecraft le film).

Cette série s’inscrit dans la stratégie de Warner Bros afin d’attirer des spectateurs sur sa plateforme de streaming HBO Max, dont le catalogue peine à tenir la concurrence de Netflix.

Le studio décline ainsi ses franchises cinématographiques à succès en séries centrées sur des personnages spécifiques. Des projets tirés de l’univers de The Batman, qui fait actuellement un carton en salles, sont développés autour du Pingouin de Colin Farrell, du département de police de Gotham et de l’asile d’Arkham. Une série étoffant l’ordre Bene Gesserit de Dune est également dans les rouages en attendant la sortie du second opus de l’adaptation de Denis Villeneuve en 2023.

Emilie Bollache