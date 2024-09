L’histoire retracera une période précise de l’enfance de l’artiste américain Pharrell Williams. Atlantis est prévu sur les écrans en mai 2025, avec aux commandes le réalisateur d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Ce projet est dans les tuyaux depuis deux ans et se précise un peu plus. Le récit se basera sur l’enfance de l’artiste durant l’été 1977, où il habitait dans l’appartement Atlantis de Virginia Beach, dans l’État de Virginie, aux États-Unis.

Michel Gondry, oscarisé pour le meilleur scénario original du touchant Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) et à qui l’on doit plus récemment Le Livre des Solutions (2023) avec Pierre Niney, prend les rênes de la réalisation de ce film musical.

Le scénario sera écrit par Martin Hynes (Toy Story 4) et Steven Levenson (Tick, Tick… BOOM!). Pharrell Williams sera quant à lui producteur du projet et aussi à l’écriture des musiques avec Benj Pasek et Justin Paul, le duo derrière La La Land et The Greatest Showman.

Le casting d’Atlantis est composé de Kelvin Harrison Jr. (Elvis), Halle Bailey (la comédie musicale La Couleur pourpre), Da’Vine Joy Randolph (Winter Break), Brian Tyree Henry (Les Éternels), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Janelle Monáe (Les Figures de l’ombre). Mais aussi le rappeur Anderson Paak, qui fait ses débuts au cinéma, et Missy Elliott, icône du hip-hop et du R&B.

Auteur-compositeur-interprète et producteur de musique, Pharrell Williams est un artiste réputé de la scène musicale américaine. Pluridisciplinaire, il est également connu pour son affinité avec le monde de la mode, devenant directeur créatif de la maison Louis Vuitton en 2023.

Son actualité cinéma est d’ailleurs aussi chargée. Un autre film sur sa vie sortira en novembre 2024 en France. Piece by Piece, réalisé par Morgan Neville, est un film musical d’animation en Lego, centré sur sa carrière.

Atlantis est programmé dans les salles le 7 mai 2025 en France et deux jours plus tard aux États-Unis.

Florian Rouaud