Le réalisateur français prépare son premier film de streaming pour la plateforme Amazon. Le scénario adapté du roman As She Climbed Across the Table de Jonathan Lethem sera écrit par Joe Penhall, créateur de la série Mindhunter de Netflix.

Cinq ans après Microbe et Gasoil, sorti au cinéma, et les deux saisons de la série de comédie Kidding avec Jim Carrey, pour Showtime, Michel Gondry reprend le chemin du long métrage pour mettre en scène un triangle amoureux, au croisement de la science-fiction, de la métaphysique et de l’univers de Lewis Caroll, rapporte The Hollywood Reporter. Ce nouveau projet sera produit cette fois par Amazon Studios pour la plateforme de streaming Prime Vidéo.

Paru en 1997, le roman As She Climbed Across the Table de Jonathan Lethem (Alice est montée sur la table), raconte l’histoire d’Alice, une spécialiste de la physique des particules, qui a réussi à capturer le Néant. Passionnément attirée par ce « trou noir », Alice provoque chez Philip, son fiancé, une intense jalousie, doublée d’un sentiment d’impuissance : comment battre un rival sans défaut – puisque sans qualité ? Dès lors, il se lance dans une « quasi-impossible » et « multi-universelle » quête pour la reconquérir.

Ce ne sera pas la première comédie romantique de Michel Gondry, qui s’était déjà penché sur le thème de l’amour et de la mémoire dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004 (Oscar du meilleur scénario avec Charlie Kaufman et Pierre Bismuth). Ce film qui reflète à merveille l’univers excentrique et poétique du réalisateur met en scène un couple, formé par Joël (Jim Carrey) et Clémentine (Kate Winslet). Après s’être séparés, tous deux souhaitent effacer de leur mémoire respective toute trace de leur histoire afin de ne plus souffrir.

Avant de créer la série Mindhunter produit avec David Fincher et Charlize Theron, le britannique Joe Penhall s’est d’abord fait connaître comme dramaturge avec des pièces comme Voix secrètes (Some Voices) et Bleu/Orange (Blue/Orange), acclamées par les critiques et les publics. Il a également adapté le roman post-apocalyptique américain La Route de Cormac McCarthy, mettant en vedette Viggo Mortensen.

Plusieurs des romans de l’écrivain américain Jonathan Lethem ont été transposés au cinéma, comme Brooklyn Affairs d’Edward Norton sorti en 2019. Lethem a lui-même écrit le scénario adapté de son roman Les Orphelins de Brooklyn (Motherless Brooklyn).

Odile Lefranc