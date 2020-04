Les trente ans de Twin Peaks, le bijou sériel de David Lynch, approchent à grands pas. En effet, la série mêlant drame, thriller, polar et fantastique fêtera l’anniversaire de sa première diffusion – en 1990 – le 8 avril prochain.

À cette occasion, et malgré le confinement, son acteur principal Kyle MacLachlan (l’agent Dale Cooper) a proposé aux internautes un rassemblement particulier depuis leur salon.

Le 2 avril, l’interprète de 61 ans, également révélé par Dune et Blue Velvet de David Lynch, a lancé un appel à ses followers sur Twitter. Dans une courte vidéo, MacLachlan invite les fans du programme à choisir un épisode à regarder en ligne, en sa compagnie, via le hashtag #TwinPeaksWatchParty : « J’ai vu certains d’entre vous revoir #TwinPeaks Et je pensais à ce que nous regardions un épisode ensemble pour le 30e anniversaire la semaine prochaine ! Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quel épisode de la saison 1 ou 2 vous souhaitez regarder. ».

Un message vidéo publié sur son compte qui n’a pas manqué de réjouir les nombreux adeptes de Twin Peaks qui le suivent sur le réseau social. Ces derniers ont proposé leurs choix illustrés de leurs meilleurs gifs tirés des trois saisons que compte la série, souvent citée parmi les meilleures fictions télévisuelles de tous les temps.

Une expérience participative autour de l’œuvre de Lynch qui s’ajoute au jeu en réalité virtuelle, Twin Peaks VR, dévoilé en décembre dernier, centré sur l’exploration des lieux emblématiques de la série. Pour découvrir quel épisode a été choisi, rendez-vous le 8 avril sur Twitter, la décision commune sera connue dans les prochains jours.

I’ve been seeing some of you rewatching #TwinPeaks & I was thinking we watch an episode together for the 30th anniversary next week!

Let me know in the comments below which episode from season 1 or 2 you’d want to watch the most ⤵️ #TwinPeaksWatchParty pic.twitter.com/ZriI5sFfO1

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 2, 2020