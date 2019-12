Le jeu à énigme en réalité virtuelle inspiré de la série Twin Peaks se révèle davantage dans une nouvelle bande annonce et est disponible ce 13 décembre sur Steam à tous les possesseurs de casques VR.

Les adeptes de l’univers créé par Mark Frost et David Lynch vont être servis. Du moins, en partie, avec Twin Peaks VR, qui offre la possibilité aux internautes dotés d’un casque de réalité virtuelle de plonger au cœur des décors de la série culte.

Centré sur l’enquête autour du meurtre de la lycéenne Laura Palmer, le programme porté par l’acteur Kyle MacLachlan (Agent Dale Cooper), et lancé en 1990 sur la chaîne ABC, est aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures fictions télévisuelles de tous les temps.

Développée par Collider Games et Showtime, cette expérience propose une immersion visuelle et auditive dans l’ambiance énigmatique de la série aux trois saisons, qui s’apprête à fêter ses trente ans. D’après sa description sur le site officiel, le jeu se présentera sous forme d’énigmes et d’Escape Games truffés d’easter eggs, qui permettront d’explorer divers environnements bien connus des fans du programme, dont la Red Room, le site de Glastonbury Grove, et les bureaux du Sherif Truman.

C’est notamment l’aperçu qu’en offrent la bande-annonce et la galerie d’images publiées récemment. L’atmosphère mystérieuse de la série, qui oscille entre le thriller policier et le fantastique, émane de ces images, tandis que l’on pénètre au cœur du bassin rocheux de Glastonbury au son d’un thème au piano rappelant vaguement la bande originale de Twin Peaks, composée par Angelo Badalamenti et Julee Cruise. Le trailer arpente lentement les pièces désertes, dans une ambiance pour le moins déstabilisante.

Mais si le joueur aura l’occasion de mener sa propre enquête dans ces décors emblématiques, le projet annoncé un an auparavant laisse certains perplexes quant à la réelle facture du jeu. Fan service ou véritable expérience tirée de la série, la bande-annonce dévoilée par Collider ne dit pas encore grand-chose du titre et de son contenu.

Pour se faire une idée, il faudra toutefois posséder l’équipement adéquat, et s’armer de patience. Le jeu est disponible depuis ce vendredi 13 décembre sur la plateforme Steam, à condition de disposer d’un casque des marques Valve Index, HTC Vive, HTC Vive Cosmos, ou Oculus Rift. En 2020, une version de Twin Peaks VR sera également jouable via Oculus Quest en Playstation VR.

Joanna Wadel