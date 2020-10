Sept ans après le final de la huitième saison de Dexter, Michael C. Hall va remettre son costume de tueur en série et revenir pour dix nouveaux épisodes en 2021.

Après huit saisons et quatre-vingt-seize épisodes diffusés entre 2006 et 2013, la chaîne Showtime et le compte Twitter officiel de Dexter annoncent le grand retour de la série américaine, avec un tweet sans détour « Surprise motherfucker. He’s back. ».

L’acteur culte Michael C. Hall reprendra donc sa double vie d’expert médical de la police de Miami et de tueur en série, le temps de dix nouveaux épisodes. Un rôle qui lui avait d’ailleurs valu un Golden Globe en 2010. Il sera également accompagné du showrunner Clyde Phillips, qui avait quitté la série en 2009 après quatre saisons de bons et loyaux services. Ce dernier reprendra d’ailleurs les rênes de cette neuvième saison.

Gary Levine, président de Showtime, a déclaré dans The Hollywood Reporter être très heureux de cette nouvelle : « Nous ne voulions revisiter ce personnage unique que si nous trouvions une idée et alternative originale à la hauteur de la série originale. Et je suis heureux d’annoncer que Clyde Philipps et Michael C. Hall l’ont trouvée. Nous avons hâte de tourner et de montrer le résultat au monde entier ».

Pour l’instant, aucune information concernant le reste du casting, l’intrigue ou encore la chronologie de ces nouveaux épisodes, bien qu’ils devraient normalement s’agir de la suite directe de la huitième saison.

Si la série avait démarré sur les chapeaux de roues en remportant quatre Emmys Awards, dont un en 2010 pour le meilleure réalisation pour une série dramatique, l’épisode final de la saison 8 avait largement divisé les fans. Décevante pour bon nombre d’entre eux, la fin ouverte avec Dexter en bucheron dans l’Oregon n’avait pas su convaincre. Les fans espèrent retrouver ce qui les as conquis au début de la série à succès.

La diffusion de cette neuvième saison est programmée pour l’automne 2021.

Solène Vestris