Le réalisateur oscarisé de Twelve Years a Slave revisite l’histoire des descendants afro-caribéens au Royaume-Uni à travers une série de cinq films qu’il produit, réalise et coécrit.

L’anthologie est intitulée Small Axe, ce qui signifie « petite hache ». Ce titre est inspiré d’un proverbe africain popularisé par la chanson éponyme de Bob Marley : « Si vous êtes le grand arbre, nous sommes les petites haches » (If you are the big tree, We are the small axe).

L’intention du réalisateur est ainsi affirmée. Il s’agit de raconter l’histoire de vies qui ont su faire la différence malgré un racisme rampant.

C’est la première fois que le cinéaste britannique aborde la question de ses propres origines dans son propre pays. Rien d’étonnant à ce qu’il ait pensé qu’un seul film ne suffirait pas. Small Axe est donc un ensemble de cinq films se déroulant des années 60 à 80, chaque épisode abordant une décennie différente.

Le premier segment, Mangrove, est attendu pour ce vendredi 20 novembre sur la plateforme Amazon Prime. Dans les années 70, le restaurant caribéen Mangrove est régulièrement victime de harcèlement de la part des forces de l’ordre. Des activistes se mobilisent contre l’injustice mais sont eux-mêmes arrêtés. Au casting, on retrouve Letitia Wright (Black Panther), Shaun Parkes (Perdu dans l’espace) et Malachi Kirby (Racines, Black Mirror).

La bande-annonce du deuxième épisode est déjà disponible. Intitulé Lovers Rock, le film évoque les fêtes clandestines qu’improvisaient les jeunes noirs dans les années 80, alors que les discothèques « blanches » leur étaient fermées. Une ode au reggae et aux amours qui animent cette jeunesse ivre de liberté.

Le trailer laisse présager une œuvre où McQueen exprime tout son talent d’esthète dans la reconstitution d’une fête en temps réel. La jeune actrice Amarah-Jae St. Aubyn fait ses débuts à l’écran face à Michael Ward de la série Top Boy, récompensé aux BAFTA Rising Star Award. Lovers Rock sortira sur Amazon une semaine après Mangrove, le 27 novembre.

Suivront trois autres opus. Red, White and Blue le 4 décembre, l’histoire de Leroy Logan, interprété par John Boyega, un activiste qui devint officier de police afin de changer les comportements racistes au sein de l’institution. Alex Wheatle, le 11 décembre, qui retrace l’histoire de l’écrivain éponyme. Et Education, le 18 décembre, qui évoque les politiques discriminatoires au sein de l’enseignement scolaire.

Raphaël Mussard