Résumé : En 1964, Jean-Louis Trintignant croise Serge Korber, qui deviendra son réalisateur pour deux films, avant de devenir son ami pour la vie. Ce livre est le témoignage de cette amitié de près de 60 ans. L’histoire d’un petit garçon élevé comme une petite fille, d’un Ardéchois fidèle, d’un homme et plusieurs femmes, d’un comédien passé du théâtre au cinéma, de Maud à Romy, de la France à l’Italie, de Nadine à Marianne. Une histoire parfois triste où Marie est toujours présente, mais où tout finit quand même par des poèmes. Une histoire où l’on entend des voix. La sienne, bien sûr ; et celle de son « petit frère » Jacques Perrin. Puis celle de ses compagnons de route, Brigitte Bardot, Marie-Christine Barrault, Juliette Binoche, Jacqueline Bisset, Isabelle Huppert, Nadine Trintignant, Bernardo Bertolucci, Costa-Gavras, Michael Haneke, Denis Podalydès, Ettore Scola, Roman Kolinka…

♥♥♥♥♥

C’est par la parole que s’apprécie cet ouvrage consacré à Jean-Louis Trintignant, qui a soufflé ses 90 bougies ce 11 décembre. Le réalisateur Serge Korber et le journaliste Jean-Yves Katelan ont en effet conçu leur livre comme un dialogue au long cours retraçant l’ensemble de la carrière de l’acteur. De la découverte de sa vocation avec la représentation du comédien Charles Dullin en Harpagon à ses récentes lectures poétiques mises en musique par Daniel Mille dans le spectacle Trintignant, Mille, Piazzolla, en passant par ses nombreuses collaborations cinématographiques, le parcours de Trintignant se décline sous la forme d’une série de rencontres. Polyphonique, l’ouvrage s’ouvre aux voix qui ont (bien) connu l’acteur. Partenaires de jeu réalisateurs, producteurs, et proches dressent le portrait d’un artiste accompli et d’un homme qui sut mettre les difficultés de son existence au service d’une réflexion intense sur sa profession. Car si la figure de Trintignant se compose à travers les souvenirs de celles et ceux qui le connaissent, c’est bien son propos qui maintient la cohérence de l’ensemble. Aussi mystérieux que disert, l’acteur enchaîne les anecdotes de tournage (la conduite maladroite de Vittorio Gassman lors des nombreuses séquences en voiture du Fanfaron, le port de boules Quies pour échapper aux propos incessants de Rohmer sur le plateau de Ma nuit chez Maud) et revient sur les points les plus marquants de sa vie. Les femmes aimées (Brigitte Bardot, Stéphane Audran, Nadine Trintignant, Marianne Hoepfner) font écho au tempérament de l’acteur, entre passion et engagement poétique.

Au fil des pages et des phrases, Trintignant révèle ce qui fonde sa persona sur scène et à l’écran : une réserve propre à une timidité qui lui permet d’approfondir le caractère de ses rôles. Pas étonnant que soit évoqué ici les figures tutélaires de Dean ou de Brando. Comme eux, Trintignant a été marqué par une jeunesse passée en province et gagné par la fièvre du jeu. Cet amour du faux-semblant fut très tôt partie intégrante de sa vie et peut se comprendre comme une nature enfouie qui finit par s’actualiser à travers ses futures expériences sur les planches et les plateaux.

La qualité du fond se redouble par l’excellence de la forme. Les nombreuses illustrations d’excellente facture, ainsi que la présence d’une large chronologie commentée assurent le cachet de cet indispensable pour tout amoureux de Trintignant.