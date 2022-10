Synopsis : L’histoire de la famille Targaryen, près de 200 ans avant les événements de « Game Of Thrones ». Alors que le Roi Viserys règne sur Westeros, la question de sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui prendra sa suite ? Avec pas moins de 10 dragons adultes sous leur contrôle, les Targaryen dominent le Royaume des Sept Couronnes depuis fort longtemps. La seule puissance capable de les renverser est la Maison Targaryen elle-même. Les tensions, trahisons et jalousies qui secouent le clan en interne leur seront-elles fatales ?

♥♥♥♥ ♥

Après la réception houleuse des deux dernières saisons de Game of Thrones, le pari d’HBO consistant à relancer une série dans l’univers de George R. R. Martin était indéniablement risqué. Plus encore que de bénéficier de l’aura d’une licence extrêmement populaire, le projet porté par la première saison de House of the Dragon vise à regagner la confiance d’un public devenu méfiant. Mais si cette nouvelle série emprunte beaucoup à son prédécesseur, au point d’en recycler le générique et l’un de ses réalisateurs iconiques, Miguel Sapochnik, elle s’en éloigne aussi suffisamment pour trouver sa propre identité. À la narration temporellement ramassée et spatialement éparpillée de Game of Thrones succède l’exact opposé, à savoir une histoire couvrant plusieurs décennies et se limitant à quelques lieux restreints. Bien qu’il soit à nouveau question d’une lutte pour le Trône de fer, celle-ci est plus feutrée, faite de complots courtisans et de mariages arrangés, tandis que le conflit ouvert est constamment repoussé à la marge. À ce titre, il est amusant de noter que si la série ne représente que des jeux politiques, elle réussit aussi à ne jamais se faire politique elle-même. Les concurrents n’ont d’autre aspiration que le pouvoir lui-même, sans que des divergences dans la manière de régner ne soient évoquées. Les seigneurs se trahissent entre eux alors que le peuple n’existe que comme une masse uniforme de gueux en haillons.

Là où la série trouve plus de substance, c’est dans le traitement de ses personnages féminins. D’innombrables mariages et accouchements rythment les dix épisodes, et c’est d’ailleurs sur une mort en couche que se clôt le premier, comme la cause originelle du désastre à suivre. La question de la naissance, naturellement au coeur d’un récit d’héritage, est filmée de manière particulièrement matérielle, jusqu’à une certaine complaisance vis-à-vis de la souffrance féminine.

Puisque House of the Dragon raconte la lente déliquescence d’une dynastie anéantie par la faiblesse de ses ultimes représentants, voir ces mères qui enfantent à répétition pour soutenir un édifice qui s’écroule comme on alimenterait en charbon le moteur d’un train fonçant vers le vide ajoute nettement au tragique de l’ensemble. Car c’est bien de tragédie qu’il est question. Là où le scénario Game of Thrones semblait se plier au bon vouloir de ses personnages, House of the Dragon adopte une forme narrative plus classique.

Cela ne l’empêche pas de surprendre. Et alors que les premiers épisodes laissent présager une intrigue convenue faite de méchants et de gentils, la division est rapidement brouillée. Les héros révèlent bien vite leurs parts d’ombres, tandis que les antagonistes gagnent progressivement en sympathie. La série renoue donc ici avec le charme de son aînée, son imprévisibilité, tout en réussissant l’exploit de produire de nouveaux personnages tout aussi marquants, servis par un casting exemplaire (à commencer par Matt Smith, Paddy Considine ou encore Milly Alcock dont le départ à mi-saison, pour des raisons d’âge, se fait quelque peu regretter).

Le pari d’HBO est donc tenu, même s’il lui reste encore à maintenir sa qualité sur la durée. Il est toutefois permis de rester sur ses gardes : la chute de Game of Thrones était due à l’avance que la série avait pris sur les romans, or le second tome de Fire and Blood n’ayant pas encore été publié, il n’est pas absurde de craindre une nouvelle disgrâce. Toujours est-il que pour l’instant, le show surpasse largement les attentes qu’il pouvait susciter.

Joffrey Liagre