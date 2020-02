Un épisode spécial de Friends, rassemblant Phoebe, Joey, Chandler, Monica, Rachel et Ross, sera disponible sur HBO Max en mai prochain, plus de quinze ans après la fin de la sitcom la plus culte des années 90.

C’est officiel, « It’s Happening », scandent les acteurs sur leurs comptes Instagram. Près de seize ans après l’épisode final de la sitcom culte de NBC, et plusieurs mois de pourparlers, la bande de Friends va de nouveau se réunir.

À la suite de moult de demandes des innombrables fans du programme diffusé de 1994 à 2004, les retrouvailles tant attendues de Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston) et Ross (David Schwimmer) vont enfin avoir lieu, pour un épisode spécial annoncé ce vendredi 21 février.

La nouvelle a été confirmée par Kevin Reilly, directeur des contenus de la plateforme HBO Max, – détenue par WarnerMedia – qui aura l’exclusivité de ce moment de télévision pour inaugurer son lancement en mai prochain.

Le communiqué précise toutefois qu’il s’agira d’un épisode « non scripté », tourné dans les studios d’origine de la série, à Burbank, près d’Hollywood. Il ne faut donc pas s’attendre à une suite scénarisée montrant le quotidien des protagonistes new-yorkais devenus quinquagénaires, mais davantage à une forme de talk-show. Le projet de long-métrage sur grand écran un temps évoqué n’ayant jamais abouti.

L’événement n’en reste pas moins historique, compte-tenu de l’ampleur culturelle de cette fiction primée à 56 reprises, qui a eu droit à un spin-off centré sur le personnage de Joey Tribbiani, interrompu dès sa deuxième saison faute de trouver son public. Créée par David Krane et Martha Kauffman, Friends et ses dix saisons, ses hilarantes répliques, son générique ponctué par la chanson de The Rembrandts « I’ll be there for you » et ses guests mémorables, a su rassembler au fil de ses rediffusions plusieurs générations de téléspectateurs dans le monde entier.

Pour ce petit clin d’œil nostalgique aux rôles qui les ont rendus célèbres, le cachet des acteurs a notamment été dévoilé par Variety. Le magazine affirme que ces derniers toucheront plus de 2,5 millions de dollars chacun, soit plus du double qu’en 2004. Une coquette somme qui devrait être rentabilisée en audience et abonnements.