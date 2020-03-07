La plateforme de SVOD de Disney révèle le détail de son contenu français. Si la liste des dessins-animés s’avère plus ou moins complète, celle des franchises Star Wars et Marvel laisse encore à désirer, dégarnie par la chronologie des médias nationale.
Pour son lancement dans l’Hexagone le 24 mars prochain, la plateforme de streaming Disney+ dévoile enfin l’intégralité de son catalogue français. Présenté dans un communiqué ce 6 mars, le line-up de quelques 500 films et 300 séries, dont 26 programmes originaux, se précise.
Parmi ces créations exclusives et inédites, on retrouve bien sûr l’adaptation de La Belle et le Clochard, les épisodes de la saison 1 de The Mandalorian, dérivée de l’univers Star Wars, – le premier épisode sera diffusé en clair sur les chaînes Canal +, distributeur exclusif de Disney+ en France – et notamment quelques documentaires maison consacrés à la créativité du studio.
Sans surprise, si les productions de la firme américaine seront au rendez-vous, comme ses classiques d’animations, les films Pixar – exceptés ceux sortis dernièrement -, et les autres longs-métrages produits par la compagnie, dont les franchises Pirates des Caraïbes, L’Âge de Glace, Sister Act, Highschool Musical, les œuvres les plus récentes se feront attendre en raison de la chronologie des médias.
Les fans de Star Wars et de Marvel seront mis à l’honneur, puisque le service va proposer l’intégralité de la trilogie de George Lucas, dont elle possède désormais les droits, ainsi que le spin-off Rogue One, et les productions annexes telles que les films jeunesse Lego Star Wars. Cependant, là encore, les adeptes des nouveaux films devront encore patienter. Idem du côté des super-héros de Marvel. Car malgré la présence de la saga X-Men, et de quelques documentaires sur la conception du MCU à l’écran, des titres phares manquent encore à l’appel. Le second volet des Gardiens de la Galaxie par exemple, mais aussi celui d’Ant Man, et les succès Black Panther et Captain Marvel. Toutefois, les séries originales inédites dédiées aux Avengers, encore en développement, viendront garnir peu à peu le catalogue.
Disney+ sera disponible à partir du 24 mars en France, accessible directement depuis le site DisneyPlus.com ou via des applications proposées par les systèmes Androïd et Apple, le tout sur une multitude de supports connectés ; tels que les smartphones, téléviseurs, tablettes et consoles de jeux. Le prix de l’abonnement est fixé à 6.99 euros par mois, et 69.99 euros par an. Notez que grâce au partenariat exclusif conclu entre Disney et Canal+, les abonnés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné verront le service inclus dans leur abonnement. Ceux disposant du Pack Famille et du Pack Canal+ auront l’accès inclus pendant un an.
Découvrez la liste complète des programmes de Disney+ en France disponibles dès le 24 mars prochain.
STAR WARS
- Rogue One : A Star Wars Story
- Star Wars : L’Empire des rêves
- Star Wars : La Menace fantôme
- Star Wars : La revanche des Sith
- Star Wars : L’Attaque des Clones
- Star Wars : Un nouvel espoir
- Star Wars : L’empire contre attaque
- Star Wars : Le retour du Jedi
- Star Wars : The Clone Wars
- Lego Star Wars : L’Aube de la résistance (2015/2016 )
- Lego Star Wars : Les contes des droïdes (2014/2015)
- Lego Star Wars : Les aventures des Freemaker ( 2015/2017)
- Lego Star Wars : All-Stars (Overall series) ( 2018/2019)
- Star Wars Rebels : (2014-2017)
- Star Wars Rebels (courts métrages) (2014/2015)
- Star Wars Resistance (2018-2019)
- Star Wars The Clone Wars (2008-2015)
MARVEL
- Ant Man
- Avengers
- Avengers : l’ère d’Ultron
- Captain America : First Avenger
- Captain America : Civil War
- Captain America : Winter Soldier
- Doctor Strange
- Hulk, le royaume des cauchemars
- Iron man 2
- Iron man 3
- Les 4 fantastiques
- Les 4 fantastiques et le surfeur d’argent
- Les gardiens de la galaxie
- Thor
- Thor et le monde des ténèbres
- Wolverine et le combat de l’immortel
- X-men
- X-men 2
- X-men origins : Wolverine
- X-men : Apocalypse
- X-men : Days of future past
- X-men : l’affrontement final
- X-men : le commencement
- Avengers l’équipe des super-héros
- Avengers Assemble
- Hulk et les agents du S.M.A.S.H
- Le surfeur d’argent
- Les gardiens de la Galaxie (courts-métrages)
- Les nouvelles aventures de Spider-man
- Les 4 fantastiques
- Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D (saison 1 à 5)
- Marvel Ant-man (courts-métrages)
- Marvel Avengers : la quête de Black Panther
- Marvel Avengers : Secret Wars
- Marvel Avengers :Ultron Revolution
- Marvel : les gardiens de la galaxie
- Marvel : les gardiens de la galaxie opération évasion
- Marvel Mash-up
- Marvel Rising : Initiation (courts-métrages)
- Marvel Spider-man
- Marvel Spider-man (courts-métrage)
- Marvel Ultimate Spider-man vs Sinister 6
- Marvel’s Inhumains
- Rocket & Groot
- Spider-man et ses amis exceptionnels
- Ultimate Spider-man (saison 1 à 3)
- Marvel : 75 ans du papier au monde entier
- Marvel : La naissance d’un univers
- Marvel Super heroes : les gladiateurs de la glace
- Marvel’s Iron Man & Captain America : heroes united
CRÉATIONS ORIGINALES
Films
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- STARGIRL
- TIMMY FAILURE : DES ERREURS ONT ETE COMMISES
- TOGO
- UNE JOURNEE A DISNEY : SPECIAL
Séries
- A VOUS CHEF !
- CHIEN GUIDE D’AVEUGLE EN DEVENIR
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMÉDIE MUSICALE : LA SÉRIE
- HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMEDIE MUSICALE : LA SERIE : LES
- COULISSES
- IL ETAIT UNE FOIS LES IMAGINEERS, LES VISIONNAIRES DISNEY
- JOURNAL D’UNE FUTURE PRESIDENTE Saison 1
- L’ATELIER DE JUSTIN
- LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM
- LES COULISSES DE DISNEY
- MARIAGES DE REVES DISNEY
- PROJET HEROS MARVEL
- SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
- STAR WARS : THE CLONE WARS
- THE MANDALORIAN Saison 1
Courts-métrages
- FAMILY SUNDAYS
- FOURCHETTE SE POSE DES QUESTIONS
- LA VIE EN LUMIÈRE
- LES COURTS MÉTRAGES DISNEY
- PIXAR EN VRAI
- SPARKSHORTS
- UNE JOURNEE A DISNEY
DISNEY
Films
- 101 DALMATIENS 2 : SUR LA TRACE DES HEROS
- 102 DALMATIENS
- 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
- 3 ÉTOILES, 36 CHANDELLES
- 4 BASSETS POUR UN DANOIS
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- À NOUS DE JOUER
- ALADDIN
- ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
- ALEXANDER ET SA JOURNÉE ÉPOUVANTABLEMENT TERRIBLE ET
- AFFREUSE
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
- ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
- ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
- AMERICA’S HEART & SOUL
- AMIENNEMIES
- AMY
- ANNIE (1999)
- ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID
- ATLANTIDE, L’EMPIRE PERDU
- AU ROYAUME DES SINGES
- AVALON HIGH : UN AMOUR LÉGENDAIRE
- BABES IN TOYLAND
- BABY-SITTOR
- BAMBI
- BAMBI 2
- BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
- BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS
- BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
- BENJI LA MALICE
- BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS
- BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS !
- BIENVENUE CHEZ LEZ ROBINSON
- BIENVENUE CHEZ TRUDY
- BLANCHE-NEIGE ET LES SEPTS NAINS
- BOBBY DES GREYFRIARS
- BRINK, CHAMPION DE ROLLER
- CADENCE
- CADET KELLY
- CALLOWAY LE TRAPPEUR
- CALVIN ET TYCO
- CAMP ROCK
- CAMP ROCK 2
- CASEBUSTERS
- CENDRILLON (1950)
- CENDRILLON (2015)
- CENDRILLON 2 : UNE VIE DE PRINCESSE
- CHASSEURS DE VAMPIRE
- CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES
- CHÉRIE, J’AI AGRANDI LE BÉBÉ
- CHÉRIE, NOUS AVONS ÉTÉ RÉTRÉCIS
- CHICKEN LITTLE
- CHIENS DES NEIGES
- CHIMPANZES
- CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
- CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE
- CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES
- CLOUD 9, L’ULTIME FIGURE
- COOL ATTITUDE, LE FILM
- COQUIN DE PRINTEMPS
- CROC-BLANC
- DANS L’OMBRE DE MARY
- DARBY O’GILL ET LES FARFADETS
- DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE
- DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES
- DES AMOURS DE SŒURCIÈRES 2
- DES VACANCES INOUBLIABLES
- DESCENDANTS
- DESCENDANTS 2
- DINGO ET MAX
- DINGO ET MAX 2 : LES SPORTIFS DE L’EXTRÊME
- DINOSAURE
- DISNEY BABYSITTING NIGHT (2016)
- DOUBLE ÉQUIPE
- DOUG, LE FILM
- DOUMA ET SES AMIS
- DRÔLES DE VACANCES
- DUMBO (1941)
- EMBROUILLES DANS LA GALAXIE
- EMILE ET LES DÉTECTIVES
- ESCALE IMPRÉVUE
- FACE OU PILE
- FANTASIA
- FANTASIA 2000
- FELINS
- FIDÈLE VAGABOND
- FIGURE LIBRE (L’ART DU PATINAGE)
- FLUBBER
- FRANK ET OLLIE
- FRANKENWEENIE (2012)
- FREAKY FRIDAY – DANS LA PEAU DE MA MÈRE (2003)
- FRÈRE DES OURS
- FRÈRE DES OURS 2
- FUZZBUCKET, L’AMI INVISIBLE
- GEORGE DE LA JUNGLE
- GEORGE DE LA JUNGLE 2
- GRAINE DE HÉROS
- GRANDIR
- GRIZZLI
- GUS
- HACKSAW
- HANNAH MONTANA : LE FILM
- HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS : LE FILM CONCERT ÉVÈNEMENT
- HERCULE
- HIGH SCHOOL MUSICAL
- HIGH SCHOOL MUSICAL 2
- HIGH SCHOOL MUSICAL 3
- HISTOIRES ENCHANTÉES
- HOCUS POCUS : LES TROIS SORCIÈRES
- HYPER NOËL
- IMMORTELS
- INTO THE WOODS – PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
- INVINCIBLE
- JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
- JOHN CARTER
- JOHNNY KAPAHALA
- JOHNNY TSUNAMI
- JONAS BROTHERS : LE CONCERT ÉVÉNEMENT
- JOURNAL INTIME D’UNE FUTURE STAR
- JUMP IN !
- JUSTIN MORGAN HAD A HORSE
- KIM POSSIBLE, MISSION CUPIDON
- KUZCO 2 – KING KRONK
- KUZCO, L’EMPEREUR MÉGALO
- L’APPRENTI MILLIONNAIRE
- L’APPRENTI SORCIER
- L’APPRENTIE SORCIÈRE
- L’ÉCOLE FANTASTIQUE
- L’HISTOIRE DE PIXAR
- L’INCROYABLE RANDONNÉE
- L’ORDINATEUR EN FOLIE
- LA BANDE À PICSOU, LE FILM : LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE
- LA BELLE AU BOIS DORMANT
- LA BELLE ET LA BÊTE (1991)
- LA BELLE ET LA BÊTE 2 : LE NOËL ENCHANTÉ
- LA BELLE ET LE CLOCHARD
- LA BELLE ET LE CLOCHARD 2 : L’APPEL DE LA RUE
- LA CANE AUX ŒUFS D’OR
- LA COCCINELLE À MEXICO
- LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
- LA COCCINELLE REVIENT
- LA COLO DES GOURMANDS
- LA CONFIANCE DES CHEVAUX
- LA COUR DE RÉCRÉ : LES PETITS CONTRE-ATTAQUENT
- LA COUR DE RÉCRÉ : RENTRÉE EN CLASSE SUPÉRIEURE
- LA COUR DE RÉCRÉ : VIVE LES VACANCES !
- LA COURSE AU TRÉSOR
- LA DAME DE KATWE
- LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN
- LA FABULOUS AVENTURE DE SHARPAY
- LA FÉE CLOCHETTE
- LA FERME SE REBELLE
- LA FIANCÉE DE PAPA (1961)
- LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS
- LA GRANDE PRAIRIE
- LA HOTTE MAGIQUE
- LA LEGENDE DE L’ETALON NOIR
- LA LÉGENDE DE TARZAN ET JANE
- LA MAISON DU FUTUR
- LA MISSION DE CHIEN NOËL
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (1975)
- LA MONTAGNE ENSORCELÉE (2009)
- LA MORSURE DU LÉZARD
- LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STAR
- LA PATROUILLE FANTÔME
- LA PETITE SIRENE
- LA PETITE SIRENE 2 : RETOUR A L’OCEAN
- LA PLANÈTE AU TRÉSOR
- LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
- LA REINE DES NEIGES
- LA STAR IDÉALE
- LA TERRE SACRÉE DES BISONS
- LA VOIE TRACÉE
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME
- LE BOSSU DE NOTRE-DAME II : LE SECRET DE QUASIMODO
- LE CHAT QUI VIENT DE L’ESPACE
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2 : LA FAMILLE VIENT DE
- S’AGRANDIR
- LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3
- LE COMBAT DE RUBY BRIDGES
- LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ECOLE
- LE DESERT VIVANT
- LE DRAGON RÉCALCITRANT
- LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
- LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE
- LE FANTOME DES MONTAGNES
- LE FANTÔME DU CINÉMA
- LE GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE GARÇON IDÉAL
- LE GARÇON QUI VENAIT DE LA MER
- LE GEEK CHARMANT
- LE GRAND COUP DE MAX KEEBLE
- LE GRAND SOIR
- LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L’AMAZONE
- LE JOURNAL DE JAIMIE
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (1966)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
- LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
- LE LUTIN
- LE MANOIR DE LA MAGIE
- LE MANOIR HANTÉ ET LES 999 FANTÔMES
- LE MONDE DE NARNIA : LE LION, LA SORCIERE BLANCHE, ET
- L’ARMOIRE MAGIQUE
- LE MONDE DE NARNIA : LE PRINCE CASPIAN
- LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
- LE MONDE MAGIQUE DE LA BELLE ET LA BÊTE
- LE NOUVEL ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1997)
- LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
- LE PLUS BEAU DES COMBATS
- LE PRINCE ET LE PAUVRE
- LE RANCH DU BONHEUR
- LE RETOUR DE JAFAR
- LE RETOUR DU GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
- LE ROI LION
- LE ROI LION 2 : L’HONNEUR DE LA TRIBU
- LE ROI LION 3 : HAKUNA MATATA
- LE SECRET DE LA GOURDE MAGIQUE
- LE SECRET DE LA PETITE SIRENE
- LE SORTILÈGE DE CENDRILLON
- LE TRÉSOR DE MATACUMBA
- LE TRIOMPHE DE JACE
- LE TROU NOIR
- LEMONADE MOUTH
- L’ENFER BLANC
- LEROY & STITCH
- LES 101 DALMATIENS (1961)
- LES 101 DALMATIENS (1996)
- LES 2 FONT LA “PÈRE”
- LES AILES POURPRES
- LES ARISTOCHATS
- LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
- LES AVENTURES DE PERRI
- LES AVENTURES DE PORCINET
- LES AVENTURES DE POT-AU-FEU
- LES AVENTURES DE ROCKETEER
- LES AVENTURES DE TIGROU
- LES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON
- LES AVENTURES D’HUCKLEBERRY FINN
- LES AVENTURES DU PETIT GOUROU
- LES CHEETAH GIRLS
- LES CHEETAH GIRLS : UN MONDE UNIQUE
- LES CHEETAH GIRLS 2 : VIVA ESPANA !
- LES CHEMINS DU TRIOMPHE
- LES CHIOTS NOËL, LA RELÈVE EST ARRIVÉE
- LES COPAINS CHASSEURS DE TRÉSOR
- LES COPAINS DANS L’ESPACE
- LES COPAINS DES NEIGES
- LES COPAINS ET LA LÉGENDE DU CHIEN MAUDIT
- LES COPAINS FÊTENT NOËL
- LES COPAINS SUPER-HÉROS
- LES COUNTRY BEARS
- LES ÉNIGMES DE L’ATLANTIDE
- LES FILLES DE L’OCÉAN
- LES LÉGENDES DE L’OUEST
- LES MONDES DE RALPH
- LES MUPPETS : ÇA, C’EST DU CINÉMA !
- LES MUPPETS, LE RETOUR
- LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE AUX PIRATES
- LES NOUVEAUX HÉROS
- LES PETITS CHAMPIONS
- LES PETITS CHAMPIONS 2
- LES PETITS CHAMPIONS 3
- LES QUINTUPLÉS
- LES ROBINSONS DES MERS DU SUD (1960)
- LES SECRETS DE LA VIE
- LES SOEURS CALLUM
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 2
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 3
- LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 4
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM
- LES TROIS MOUSQUETAIRES
- LES VISITEURS D’UN AUTRE MONDE
- L’ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1965)
- LET IT SHINE
- L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK
- L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
- L’HONORABLE GRIFFIN
- L’ILE AU TRESOR
- L’ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS
- LILO & STITCH
- LILO & STITCH 2 : HAWAÏ, NOUS AVONS UN PROBLÈME !
- L’INCROYABLE VOYAGE
- L’INCROYABLE VOYAGE À SAN FRANCISCO
- LIONS D’AFRIQUE
- LIZZIE MCGUIRE
- LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS
- MA PIRE JOURNÉE
- MA SŒUR EST INVISIBLE !
- MA SŒUR EST UNE EXTRATERRESTRE
- MALEFIQUE
- MARY POPPINS
- MAXI PAPA
- MCFARLAND
- MÉLODIE COCKTAIL
- MERLIN L’ENCHANTEUR
- MES AMIS LES OURS
- MICKEY, IL ÉTAIT DEUX FOIS NOËL
- MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
- MILO SUR MARS
- MINUTEMEN, LES JUSTICIERS DU TEMPS
- MIRACLE
- MIRACLE À MINUIT
- MIRACLE SUR LA DEUXIÈME LIGNE
- MISSION G
- MON AMI JOE
- MON CLONE ET MOI
- MON MARTIEN FAVORI
- MONTE LA-D’SSUS
- MOTOCROSS
- MR. BOOGEDY
- MR. MAGOO
- MULAN
- MULAN 2 : LA MISSION DE L’EMPEREUR
- NATTY GANN
- NE REGARDE PAS SOUS TON LIT
- NÉS EN CHINE
- NEWSIES
- NEWSIES (COMEDIE MUSICALE)
- NOËL CHEZ LES MUPPETS
- NUIT MAGIQUE
- OLIVER ET COMPAGNIE
- ONCE UPON A MATTRESS
- OPERATION DUMBO DROP
- OPÉRATION MUPPETS
- OPÉRATION WALKER
- OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
- PAPA, LA FAC ET MOI
- PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1977)
- PETER PAN
- PETER PAN 2 – RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE
- PHINÉAS ET FERB, LE FILM : VOYAGE DANS LA 2E DIMENSION
- PINOCCHIO
- PIRATES DES CARAIBES : JUSQU’AU BOUT DU MONDE
- PIRATES DES CARAIBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE
- PIRATES DES CARAIBES : LA MALEDICTION DU BLACK PEARL
- PIRATES DES CARAIBES : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
- PLANES
- PLANES 2
- PLANÈTE SECRÈTE
- POCAHONTAS
- POCAHONTAS 2 : UN MONDE NOUVEAU
- POINT ZÉRO
- POLLE
- POLLYANNA
- PRÉSIDENT JUNIOR
- PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS
- PRINCESS PROTECTION PROGRAM : MISSION ROSALINDA
- PRINCESSE MALGRÉ ELLE
- PRINCESSE ON ICE
- QUELLE VIE DE CHIEN ! (1959)
- RAIPONCE
- RASTA ROCKETT
- RÊVE DE CHAMPION
- ROBIN DES BOIS ET SES JOYEUX COMPAGNONS
- ROBIN DES BOIS
- ROX ET ROUKY
- ROX ET ROUKY 2
- SACRÉ PÈRE NOËL
- SALE MÔME
- SALUDOS AMIGOS (1943)
- SAMMY, THE WAY-OUT SEAL
- SAVANT EN HERBE
- SCOTT, LE FILM
- SECRETARIAT
- SKYLAR LEWIS: CHASSEUSE DE MONSTRES
- SKYRUNNERS – L’ODYSSÉE DES FRÈRES BURNS
- SOS DADDY
- STARSTRUCK
- STITCH! LE FILM
- SULTAN AND THE ROCK STAR
- SUPER NOËL
- SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ
- TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
- TARZAN
- TARZAN 2
- TEEN BEACH 2
- TEEN BEACH MOVIE
- THE BOYS : L’HISTOIRE DES FRERES SHERMAN
- THE FINEST HOURS
- THE GHOSTS OF BUXLEY HALL
- THE JUNGLE BOOK : MOWGLI’S STORY
- THE WILD
- TINI : LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
- TOM ET HUCK
- TRAIL OF THE PANDA
- TROIS CABALLEROS
- TRON
- TRON : L’HÉRITAGE
- UN AMOUR DE COCCINELLE
- UN CANDIDAT AU POIL
- UN CHIEN ENVAHISSANT
- UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
- UN COSTUME POUR DEUX
- UN COWBOY À HAWAÏ
- UN DRÔLE DE NOËL
- UN LANCER À UN MILLION DE DOLLARS
- UN MARIAGE DE PRINCESSE
- UN MATCH AU SOMMET
- UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
- UN PARCOURS DE LÉGENDE
- UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
- UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE (1977)
- UNDERDOG, CHIEN VOLANT NON IDENTIFIÉ
- UNE ÉQUIPE DE CHEFS
- UNE ÉQUIPE DE NASES!
- VIE DE CHIEN, VIE DE CHÂTEAU
- VOLT, STAR MALGRÉ LUI
- WAKING SLEEPING BEAUTY
- WALT & EL GRUPO
- WENDY WU
- WHISPERS : AN ELEPHANT’S TALE
- WINNE L’OURSON
- WINNIE L’OURSON 2 : LE GRAND VOYAGE
- WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT
- WINNIE L’OURSON : BONNE ANNEE
- ZACH & CODY – LE FILM
- ZAPPED : UNE APPLICATION D’ENFER!
- ZENON ET LA DEESSE DE LA LUNE
- ZENON ET LES ALIENS
- ZENON, LA FILLE DU 21E SIECLE
- Z-O-M-B-I-E-S
- ZOOTOPIE
Séries
- AGENT K.C. (2014/2018)
- AUSTIN & ALLY (2011/2015)
- AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE ( 1998/2001)
- BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES)
- BEST FRIENDS WHENEVER 2015/2017)
- BEST FRIENDS WHENEVER (YR 2 2016/17 EPS 20-32)
- BONNE CHANCE CHARLIE (2009/2013)
- CAMP KIKIWAKA (2014/2018)
- COUACS EN VRAC (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
- DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (2015/2016)
- DISNEY LA GARDE DU ROI LION (2015/2017)
- DISNEY SYDNEY AU MAX (2018/2019)
- DISNEY VAMPIRINA : LES MONSTRUEUSES SUR SCENE (COURTS-METRAGES) (2017)
- DOCTEUR LA PELUCHE (2011/2016)
- DOUG (1996/1999)
- ELENA D’AVALOR (COURTS-METRAGES) (2016-2017)
- FANCY NANCY CLANCY ( 2017-2018)
- FRANKIE & PAIGE (2015-2018)
- GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (1994-1997)
- HANNAH MONTANA (2005/2010)
- HENRY CALIMONSTRE (2012-2015)
- INCORRIGIBLE CORY (1995-2000)
- JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (2010-2015)
- JESSIE (2011-2015)
- KIM POSSIBLE (2001-2007
- LA BANDE À DINGO ( 1992/93)
- LA BANDE A PICSOU (COURTS-METRAGES) (2016/17 )
- LA BANDE A PICSOU ( 2016/17)
- LA BANDE A PICSOU (1989/91)
- LA BOUTIQUE DE MINNIE (2011-2014)
- LA COUR DE RECRE (1997/2000)
- LA LEGENDE DES TROIS CABALLEROS 2017/18
- LA LOI DE MILO MURPHY (2016/17)
- LA MAISON DE MICKEY ( 2005/2017)
- LA PETITE SIRÈNE (1992/95)
- LA REINE DES NEIGES : MAGIE DES AURORES BORÉALES (COURT-METRAGE)
- LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (2008/2011)
- LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (2004/2007)
- LE MONDE DE BINGO & ROLLY (2016/17 )
- LE MONDE DE RILEY ( 2013/2016)
- LE PHINEAS ET FERB SHOW (COURTS-METRAGES) (2010/2011)
- LES BIO-TEENS (2011/2015)
- LES BIO-TEENS : FORCES SPECIALES (2015/16)
- LES CANARDS DE L’EXPLOIT (1996/97)
- LES MUPPET BABIES (2017/18 )
- LES MUPPET BABIES : “MONTRE ET RACONTE” (2017/2018)
- LES MUPPETS (2015/16)
- LES MYSTERES DE GRAVITY FALLS (COURTS-METRAGES) (2012/13)
- LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (1989/92)
- LES PETITES CHANSONS (2017/18)
- LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (2007/2011)
- LILO & STITCH : LA SÉRIE (2003/2005)
- LIV & MADDIE (2013/2016)
- LIZZIE MCGUIRE (2000/2002)
- MARIAGES DE REVE DISNEY (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
- MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (2016/2018)
- MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (2012/2019)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017/18)
- MYSTER MASK (1991/1993)
- PHÉNOMÈNE RAVEN (2002/2006)
- PHINEAS ET FERB (2007/2013)
- PRINCESSE SOFIA (2012/2016)
- PYJAMASQUES (COURT METRAGE) (2016-2018)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
- RAIPONCE, LA SERIE (YR 2 2017/18 EPS 26-49)
- RAIPONCE, LA SERIE : LES PETITES HISTOIRES. (COURTS-MÉTRAGES)
- (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
- RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)
- RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
- RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
- SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
- SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
- SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
- SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
- TATAMI ACADEMY (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
- THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
- THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
- TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE (YR 1 1989/90 EPS 1-65)
- TIMON & PUMBAA (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
- TIMON & PUMBAA (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
- TIMON & PUMBAA (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
- TRON : LA REVOLTE (YR 1 2011/12 EPS 1-18)
- VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
- VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80
Courts-métrages
- À LA POURSUITE DE DEMAIN
- CHIEN DE SECOURS
- DES ARBRES ET DES FLEURS
- DESTINO
- DONALD CHEF-CUISTOT
- FERDINAND THE BULL
- FRANKENWEENIE (COURT METRAGE)
- L’ARBRE DE NOËL DE PLUTO
- LA CIGALE ET LA FOURMI
- LA FANFARE
- LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
- LA REINE DES NEIGES : UNE FETE GIVREE
- LE BRAVE PETIT TAILLEUR
- LE GRAND MECHANT LOUP
- LE PAUVRE ABANDONNE
- LE RETOUR DE TOBY LA TORTUE
- LE ROI MIDAS
- LE TOURBILLON
- LE VIEUX MOULIN
- LES ENFANTS DES BOIS
- LES REVENANTS SOLITAIRES
- LES TROIS PETITS COCHONS
- MICKEY A L’EXPOSITION CANINE
- MICKEY AU MOYEN AGE
- PLUTO BANDIT
- PLUTO ET LA TORTUE
- PLUTO JOUE A LA MAIN CHAUDE
- RAISON, DERAISON
- STEAMBOAT WILLIE
- SUPER RHINO
- TENDS LA PATTE
- UNE PETITE POULE AVISEE
PIXAR
Films
- 1001 PATTES
- CARS
- CARS 2
- LA-HAUT
- LE MONDE DE DORY
- LE MONDE DE NEMO
- LE VOYAGE D’ARLO
- LES INDESTRUCTIBLES
- MONSTRES & CIE
- MONSTRES ACADEMY
- RATATOUILLE
- REBELLE
- TOY STORY
- TOY STORY 2
- TOY STORY 3
- VICE VERSA
- WALL-E
Courts-métrages
- AUNTIE EDNA / TATIE EDNA
- BAO
- BURN-E
- CARS TOON : EL MARTINDOR
- CARS TOON : HEAVY METAL MARTIN
- CARS TOON : LE HOQUET
- CARS TOON : L’INSECTE
- CARS TOON: AIR MARTIN
- DOUG EN MISSION SPECIALE
- DROLES D’OISEAUX SUR UNE LIGNE A HAUTE TENSION
- GEORGE & A.J.
- JOUR / NUIT
- LE JOUEUR D’ECHEC
- LE PARAPLUIE BLEU
- LES AVENTURES D’ANDRE ET WALLY B.
- TOY STORY TOON : VACANCES A HAWAÏ
AUTRES
Films
- 10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER
- ALIENS OF THE DEEP
- ANASTASIA
- AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE
- AVATAR
- BOULE DE NEIGE
- CAMP NOWHERE
- COLLEGE ATTITUDE
- DOCTEUR DOLITTLE
- DOCTEUR DOLITTLE
- ENCORE TOI !
- FLICKA
- GARFIELD
- GARFIELD 2
- GRAINE DE STAR
- JACK
- LA DERNIÈRE CHANSON
- LA MELODIE DU BONHEUR
- LA NUIT AU MUSEE 2
- LA REINE DU BAL
- LA STAR DE CHICAGO
- L’AGE DE GLACE
- L’AGE DE GLACE 2
- L’AGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES DINOSAURES
- L’AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES CONTINENTS
- L’AGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
- L’AGE DE GLACE : LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
- L’AMOUR À TOUT PRIX
- LE JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ
- LE JOURNAL D`UN DÉGONFLÉ 2
- LE NOËL GIVRÉ DE L’AGE DE GLACE
- LES 12 NOEL DE KATE
- LES PRINCESSES DES NEIGES
- LES TROIS PROCHAINS JOURS
- MADAME DOUBTFIRE
- MAMAN, J’AI ENCORE RATE L’AVION !
- MAMAN, J’AI RATE L’AVION !
- MAMAN, JE M’OCCUPE DES MECHANTS !
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
- MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
- NUIT DE FOLIE
- OBJECTIF MARS
- PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE
- POUCELINA
- QUAND LES JUMELLES S’EMMÊLENT
- QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT
- RICHIE RICH, MEILLEURS VŒUX
- SISTER ACT
- SISTER ACT, ACTE 2
- SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM
- SPLASH
- TELS PÈRES, TELLE FILLE
- TREIZE A LA DOUZAINE
- TREIZE A LA DOUZAINE 2
- TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ
- TURNER & HOOCH
- VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
- WILLOW
- WINN-DIXIE MON MEILLEUR AMI
Séries
- JUST LIKE ME! (2015-2016)
- LES SIMPSONS (1989-2019)
- MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017-2018)
NATIONAL GEOGRAPHIC
Séries
- America’s National Parks (YR 1 EPS 1-8)
- Brain Games: Testez votre cerveau (2011/2016)
- La clinique des animaux exotiques (2014/2017)
- L’incroyable Dr Pol (2011/2017)
- Michelle ou la vie sauvage (2013/2018)
- Trésors sous les mers (2017/18)
Films
- AMERRISSAGE MIRACULEUX SUR L’HUDSON
- AVANT LE DELUGE
- DE PARIS A PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT
- DIANA : UNE ICONE MYSTERIEUSE
- FREE SOLO
- LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
- AU MILIEU DES GUÉPARDS
- BIZARRE DINOS
- DE L’ESPOIR SOUS L’OCÉAN
- DÉPASSEMENTS
- EARTH LIVE
- GÉANTS DES MERS
- LA PLANÈTE DES OISEAUX
- LE PARADIS DES REQUINS
- LE ROYAUME DES SINGES : LIGNES DE BATAILLE
- LES ÎLES PERDUES DU PACIFIQUE
- LES LIONS DES ARBRES
- LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST
- L’ILE DE PAQUES REDEVOILEES
- L’INCROYABLE HISTOIRE DU DR POL
- MARS : INSIDE SPACEX
- MISSION VERS LE SOLEIL
- TITANIC : 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON