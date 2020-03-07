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Disney+ dévoile son catalogue français avant son lancement le 24 mars prochain

Publié par Joanna Wadel le 7 mars 2020
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La plateforme de SVOD de Disney révèle le détail de son contenu français. Si la liste des dessins-animés s’avère plus ou moins complète, celle des franchises Star Wars et Marvel laisse encore à désirer, dégarnie par la chronologie des médias nationale.

 

 

 

Pour son lancement dans l’Hexagone le 24 mars prochain, la plateforme de streaming Disney+ dévoile enfin l’intégralité de son catalogue français. Présenté dans un communiqué ce 6 mars, le line-up de quelques 500 films et 300 séries, dont 26 programmes originaux, se précise.

 

Parmi ces créations exclusives et inédites, on retrouve bien sûr l’adaptation de La Belle et le Clochard, les épisodes de la saison 1 de The Mandalorian, dérivée de l’univers Star Wars, – le premier épisode sera diffusé en clair sur les chaînes Canal +, distributeur exclusif de Disney+ en France – et notamment quelques documentaires maison consacrés à la créativité du studio.

 

Sans surprise, si les productions de la firme américaine seront au rendez-vous, comme ses classiques d’animations, les films Pixar – exceptés ceux sortis dernièrement -, et les autres longs-métrages produits par la compagnie, dont les franchises Pirates des Caraïbes, L’Âge de Glace, Sister Act, Highschool Musical, les œuvres les plus récentes se feront attendre en raison de la chronologie des médias.

 

Les fans de Star Wars et de Marvel seront mis à l’honneur, puisque le service va proposer l’intégralité de la trilogie de George Lucas, dont elle possède désormais les droits, ainsi que le spin-off Rogue One, et les productions annexes telles que les films jeunesse Lego Star Wars. Cependant, là encore, les adeptes des nouveaux films devront encore patienter. Idem du côté des super-héros de Marvel. Car malgré la présence de la saga X-Men, et de quelques documentaires sur la conception du MCU à l’écran, des titres phares manquent encore à l’appel. Le second volet des Gardiens de la Galaxie par exemple, mais aussi celui d’Ant Man, et les succès Black Panther et Captain Marvel. Toutefois, les séries originales inédites dédiées aux Avengers, encore en développement, viendront garnir peu à peu le catalogue.

 

Disney+ sera disponible à partir du 24 mars en France, accessible directement depuis le site DisneyPlus.com ou via des applications proposées par les systèmes Androïd et Apple, le tout sur une multitude de supports connectés ; tels que les smartphones, téléviseurs, tablettes et consoles de jeux. Le prix de l’abonnement est fixé à 6.99 euros par mois, et 69.99 euros par an. Notez que grâce au partenariat exclusif conclu entre Disney et Canal+, les abonnés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné verront le service inclus dans leur abonnement. Ceux disposant du Pack Famille et du Pack Canal+ auront l’accès inclus pendant un an.

 

Découvrez la liste complète des programmes de Disney+ en France disponibles dès le 24 mars prochain.

 

STAR WARS

  1. Rogue One : A Star Wars Story
  2. Star Wars : L’Empire des rêves
  3. Star Wars : La Menace fantôme
  4. Star Wars : La revanche des Sith
  5. Star Wars  : L’Attaque des Clones 
  6. Star Wars  : Un nouvel espoir
  7. Star Wars  : L’empire contre attaque 
  8. Star Wars  : Le retour du Jedi 
  9. Star Wars  : The Clone Wars
  10. Lego Star Wars : L’Aube de la résistance (2015/2016 )
  11. Lego Star Wars : Les contes des droïdes (2014/2015)
  12. Lego Star Wars : Les aventures des Freemaker ( 2015/2017)
  13. Lego Star Wars : All-Stars (Overall series) ( 2018/2019)
  14. Star Wars Rebels : (2014-2017)
  15. Star Wars Rebels  (courts métrages) (2014/2015)
  16. Star Wars Resistance (2018-2019)
  17. Star Wars The Clone Wars (2008-2015)

 

MARVEL

  1. Ant Man 
  2. Avengers
  3. Avengers : l’ère d’Ultron 
  4. Captain America : First Avenger
  5. Captain America : Civil War 
  6. Captain America : Winter Soldier 
  7. Doctor Strange
  8. Hulk, le royaume des cauchemars 
  9. Iron man 2
  10. Iron man 3
  11. Les 4 fantastiques 
  12. Les 4 fantastiques et le surfeur d’argent 
  13. Les gardiens de la galaxie 
  14. Thor 
  15. Thor et le monde des ténèbres
  16. Wolverine et le combat de l’immortel 
  17. X-men 
  18. X-men 2
  19. X-men origins : Wolverine 
  20. X-men : Apocalypse 
  21. X-men : Days of future past 
  22. X-men : l’affrontement final 
  23. X-men : le commencement 
  24. Avengers l’équipe des super-héros
  25. Avengers Assemble 
  26. Hulk et les agents du S.M.A.S.H 
  27. Le surfeur d’argent
  28. Les gardiens de la Galaxie (courts-métrages)
  29. Les nouvelles aventures de Spider-man 
  30. Les 4 fantastiques 
  31. Marvel : les agents du S.H.I.E.L.D (saison 1 à 5) 
  32. Marvel Ant-man (courts-métrages)
  33. Marvel Avengers : la quête de Black Panther
  34. Marvel Avengers : Secret Wars 
  35. Marvel Avengers :Ultron Revolution 
  36. Marvel : les gardiens de la galaxie
  37. Marvel : les gardiens de la galaxie opération évasion 
  38. Marvel Mash-up 
  39. Marvel Rising : Initiation (courts-métrages)
  40. Marvel Spider-man 
  41. Marvel Spider-man (courts-métrage)
  42. Marvel Ultimate Spider-man vs Sinister 6
  43. Marvel’s Inhumains 
  44. Rocket & Groot 
  45. Spider-man et ses amis exceptionnels 
  46. Ultimate Spider-man (saison 1 à 3)
  47. Marvel : 75 ans du papier au monde entier 
  48. Marvel : La naissance d’un univers 
  49. Marvel Super heroes : les gladiateurs de la glace
  50. Marvel’s Iron Man & Captain America : heroes united

 

CRÉATIONS ORIGINALES

Films

  1. LA BELLE ET LE CLOCHARD
  2. STARGIRL
  3. TIMMY FAILURE : DES ERREURS ONT ETE COMMISES
  4. TOGO
  5. UNE JOURNEE A DISNEY : SPECIAL

 

Séries

  1. A VOUS CHEF !
  2. CHIEN GUIDE D’AVEUGLE EN DEVENIR
  3. HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMÉDIE MUSICALE : LA SÉRIE
  4. HIGH SCHOOL MUSICAL : LA COMEDIE MUSICALE : LA SERIE : LES
  5. COULISSES
  6. IL ETAIT UNE FOIS LES IMAGINEERS, LES VISIONNAIRES DISNEY
  7. JOURNAL D’UNE FUTURE PRESIDENTE Saison 1
  8. L’ATELIER DE JUSTIN
  9. LE MONDE SELON JEFF GOLDBLUM
  10. LES COULISSES DE DISNEY
  11. MARIAGES DE REVES DISNEY
  12. PROJET HEROS MARVEL
  13. SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
  14. STAR WARS : THE CLONE WARS
  15. THE MANDALORIAN Saison 1

 

Courts-métrages

  1. FAMILY SUNDAYS
  2. FOURCHETTE SE POSE DES QUESTIONS
  3. LA VIE EN LUMIÈRE
  4. LES COURTS MÉTRAGES DISNEY
  5. PIXAR EN VRAI
  6. SPARKSHORTS
  7. UNE JOURNEE A DISNEY

 

DISNEY

Films

  1. 101 DALMATIENS 2 : SUR LA TRACE DES HEROS
  2. 102 DALMATIENS
  3. 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
  4. 3 ÉTOILES, 36 CHANDELLES
  5. 4 BASSETS POUR UN DANOIS
  6. À LA POURSUITE DE DEMAIN
  7. À NOUS DE JOUER
  8. ALADDIN
  9. ALADDIN ET LE ROI DES VOLEURS
  10. ALEXANDER ET SA JOURNÉE ÉPOUVANTABLEMENT TERRIBLE ET
  11. AFFREUSE
  12. ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (1951)
  13. ALICE AU PAYS DES MERVEILLES (2010)
  14. ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
  15. AMERICA’S HEART & SOUL
  16. AMIENNEMIES
  17. AMY
  18. ANNIE (1999)
  19. ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID
  20. ATLANTIDE, L’EMPIRE PERDU
  21. AU ROYAUME DES SINGES
  22. AVALON HIGH : UN AMOUR LÉGENDAIRE
  23. BABES IN TOYLAND
  24. BABY-SITTOR
  25. BAMBI
  26. BAMBI 2
  27. BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ
  28. BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS
  29. BENJAMIN GATES ET LE TRÉSOR DES TEMPLIERS
  30. BENJI LA MALICE
  31. BERNARD ET BIANCA AU PAYS DES KANGOUROUS
  32. BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS !
  33. BIENVENUE CHEZ LEZ ROBINSON
  34. BIENVENUE CHEZ TRUDY
  35. BLANCHE-NEIGE ET LES SEPTS NAINS
  36. BOBBY DES GREYFRIARS
  37. BRINK, CHAMPION DE ROLLER
  38. CADENCE
  39. CADET KELLY
  40. CALLOWAY LE TRAPPEUR
  41. CALVIN ET TYCO
  42. CAMP ROCK
  43. CAMP ROCK 2
  44. CASEBUSTERS
  45. CENDRILLON (1950)
  46. CENDRILLON (2015)
  47. CENDRILLON 2 : UNE VIE DE PRINCESSE
  48. CHASSEURS DE VAMPIRE
  49. CHÉRIE, J’AI RÉTRÉCI LES GOSSES
  50. CHÉRIE, J’AI AGRANDI LE BÉBÉ
  51. CHÉRIE, NOUS AVONS ÉTÉ RÉTRÉCIS
  52. CHICKEN LITTLE
  53. CHIENS DES NEIGES
  54. CHIMPANZES
  55. CLOCHETTE ET L’EXPÉDITION FÉERIQUE
  56. CLOCHETTE ET LA PIERRE DE LUNE
  57. CLOCHETTE ET LE SECRET DES FÉES
  58. CLOUD 9, L’ULTIME FIGURE
  59. COOL ATTITUDE, LE FILM
  60. COQUIN DE PRINTEMPS
  61. CROC-BLANC
  62. DANS L’OMBRE DE MARY
  63. DARBY O’GILL ET LES FARFADETS
  64. DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE
  65. DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS
  66. DES AMOURS DE SŒURCIÈRES
  67. DES AMOURS DE SŒURCIÈRES 2
  68. DES VACANCES INOUBLIABLES
  69. DESCENDANTS
  70. DESCENDANTS 2
  71. DINGO ET MAX
  72. DINGO ET MAX 2 : LES SPORTIFS DE L’EXTRÊME
  73. DINOSAURE
  74. DISNEY BABYSITTING NIGHT (2016)
  75. DOUBLE ÉQUIPE
  76. DOUG, LE FILM
  77. DOUMA ET SES AMIS
  78. DRÔLES DE VACANCES
  79. DUMBO (1941)
  80. EMBROUILLES DANS LA GALAXIE
  81. EMILE ET LES DÉTECTIVES
  82. ESCALE IMPRÉVUE
  83. FACE OU PILE
  84. FANTASIA
  85. FANTASIA 2000
  86. FELINS
  87. FIDÈLE VAGABOND
  88. FIGURE LIBRE (L’ART DU PATINAGE)
  89. FLUBBER
  90. FRANK ET OLLIE
  91. FRANKENWEENIE (2012)
  92. FREAKY FRIDAY – DANS LA PEAU DE MA MÈRE (2003)
  93. FRÈRE DES OURS
  94. FRÈRE DES OURS 2
  95. FUZZBUCKET, L’AMI INVISIBLE
  96. GEORGE DE LA JUNGLE
  97. GEORGE DE LA JUNGLE 2
  98. GRAINE DE HÉROS
  99. GRANDIR
  100. GRIZZLI
  101. GUS
  102. HACKSAW
  103. HANNAH MONTANA : LE FILM
  104. HANNAH MONTANA ET MILEY CYRUS : LE FILM CONCERT ÉVÈNEMENT
  105. HERCULE
  106. HIGH SCHOOL MUSICAL
  107. HIGH SCHOOL MUSICAL 2
  108. HIGH SCHOOL MUSICAL 3
  109. HISTOIRES ENCHANTÉES
  110. HOCUS POCUS : LES TROIS SORCIÈRES
  111. HYPER NOËL
  112. IMMORTELS
  113. INTO THE WOODS – PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
  114. INVINCIBLE
  115. JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
  116. JOHN CARTER
  117. JOHNNY KAPAHALA
  118. JOHNNY TSUNAMI
  119. JONAS BROTHERS : LE CONCERT ÉVÉNEMENT
  120. JOURNAL INTIME D’UNE FUTURE STAR
  121. JUMP IN !
  122. JUSTIN MORGAN HAD A HORSE
  123. KIM POSSIBLE, MISSION CUPIDON
  124. KUZCO 2 – KING KRONK
  125. KUZCO, L’EMPEREUR MÉGALO
  126. L’APPRENTI MILLIONNAIRE
  127. L’APPRENTI SORCIER
  128. L’APPRENTIE SORCIÈRE
  129. L’ÉCOLE FANTASTIQUE
  130. L’HISTOIRE DE PIXAR
  131. L’INCROYABLE RANDONNÉE
  132. L’ORDINATEUR EN FOLIE
  133. LA BANDE À PICSOU, LE FILM : LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDUE
  134. LA BELLE AU BOIS DORMANT
  135. LA BELLE ET LA BÊTE (1991)
  136. LA BELLE ET LA BÊTE 2 : LE NOËL ENCHANTÉ
  137. LA BELLE ET LE CLOCHARD
  138. LA BELLE ET LE CLOCHARD 2 : L’APPEL DE LA RUE
  139. LA CANE AUX ŒUFS D’OR
  140. LA COCCINELLE À MEXICO
  141. LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
  142. LA COCCINELLE REVIENT
  143. LA COLO DES GOURMANDS
  144. LA CONFIANCE DES CHEVAUX
  145. LA COUR DE RÉCRÉ : LES PETITS CONTRE-ATTAQUENT
  146. LA COUR DE RÉCRÉ : RENTRÉE EN CLASSE SUPÉRIEURE
  147. LA COUR DE RÉCRÉ : VIVE LES VACANCES !
  148. LA COURSE AU TRÉSOR
  149. LA DAME DE KATWE
  150. LA DRÔLE DE VIE DE TIMOTHY GREEN
  151. LA FABULOUS AVENTURE DE SHARPAY
  152. LA FÉE CLOCHETTE
  153. LA FERME SE REBELLE
  154. LA FIANCÉE DE PAPA (1961)
  155. LA GRANDE AVENTURE DES MUPPETS
  156. LA GRANDE PRAIRIE
  157. LA HOTTE MAGIQUE
  158. LA LEGENDE DE L’ETALON NOIR
  159. LA LÉGENDE DE TARZAN ET JANE
  160. LA MAISON DU FUTUR
  161. LA MISSION DE CHIEN NOËL
  162. LA MONTAGNE ENSORCELÉE (1975)
  163. LA MONTAGNE ENSORCELÉE (2009)
  164. LA MORSURE DU LÉZARD
  165. LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE STAR
  166. LA PATROUILLE FANTÔME
  167. LA PETITE SIRENE
  168. LA PETITE SIRENE 2 : RETOUR A L’OCEAN
  169. LA PLANÈTE AU TRÉSOR
  170. LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
  171. LA REINE DES NEIGES
  172. LA STAR IDÉALE
  173. LA TERRE SACRÉE DES BISONS
  174. LA VOIE TRACÉE
  175. LE BOSSU DE NOTRE-DAME
  176. LE BOSSU DE NOTRE-DAME II : LE SECRET DE QUASIMODO
  177. LE CHAT QUI VIENT DE L’ESPACE
  178. LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS
  179. LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2 : LA FAMILLE VIENT DE
  180. S’AGRANDIR
  181. LE CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 3
  182. LE COMBAT DE RUBY BRIDGES
  183. LE CRAPAUD ET LE MAITRE D’ECOLE
  184. LE DESERT VIVANT
  185. LE DRAGON RÉCALCITRANT
  186. LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE
  187. LE FANTÔME DE BARBE-NOIRE
  188. LE FANTOME DES MONTAGNES
  189. LE FANTÔME DU CINÉMA
  190. LE GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
  191. LE GARÇON IDÉAL
  192. LE GARÇON QUI VENAIT DE LA MER
  193. LE GEEK CHARMANT
  194. LE GRAND COUP DE MAX KEEBLE
  195. LE GRAND SOIR
  196. LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L’AMAZONE
  197. LE JOURNAL DE JAIMIE
  198. LE LIVRE DE LA JUNGLE (1966)
  199. LE LIVRE DE LA JUNGLE (2016)
  200. LE LIVRE DE LA JUNGLE 2
  201. LE LUTIN
  202. LE MANOIR DE LA MAGIE
  203. LE MANOIR HANTÉ ET LES 999 FANTÔMES
  204. LE MONDE DE NARNIA : LE LION, LA SORCIERE BLANCHE, ET
  205. L’ARMOIRE MAGIQUE
  206. LE MONDE DE NARNIA : LE PRINCE CASPIAN
  207. LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ
  208. LE MONDE MAGIQUE DE LA BELLE ET LA BÊTE
  209. LE NOUVEL ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1997)
  210. LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL
  211. LE PLUS BEAU DES COMBATS
  212. LE PRINCE ET LE PAUVRE
  213. LE RANCH DU BONHEUR
  214. LE RETOUR DE JAFAR
  215. LE RETOUR DU GANG DES CHAUSSONS AUX POMMES
  216. LE ROI LION
  217. LE ROI LION 2 : L’HONNEUR DE LA TRIBU
  218. LE ROI LION 3 : HAKUNA MATATA
  219. LE SECRET DE LA GOURDE MAGIQUE
  220. LE SECRET DE LA PETITE SIRENE
  221. LE SORTILÈGE DE CENDRILLON
  222. LE TRÉSOR DE MATACUMBA
  223. LE TRIOMPHE DE JACE
  224. LE TROU NOIR
  225. LEMONADE MOUTH
  226. L’ENFER BLANC
  227. LEROY & STITCH
  228. LES 101 DALMATIENS (1961)
  229. LES 101 DALMATIENS (1996)
  230. LES 2 FONT LA “PÈRE”
  231. LES AILES POURPRES
  232. LES ARISTOCHATS
  233. LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA
  234. LES AVENTURES DE PERRI
  235. LES AVENTURES DE PORCINET
  236. LES AVENTURES DE POT-AU-FEU
  237. LES AVENTURES DE ROCKETEER
  238. LES AVENTURES DE TIGROU
  239. LES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON
  240. LES AVENTURES D’HUCKLEBERRY FINN
  241. LES AVENTURES DU PETIT GOUROU
  242. LES CHEETAH GIRLS
  243. LES CHEETAH GIRLS : UN MONDE UNIQUE
  244. LES CHEETAH GIRLS 2 : VIVA ESPANA !
  245. LES CHEMINS DU TRIOMPHE
  246. LES CHIOTS NOËL, LA RELÈVE EST ARRIVÉE
  247. LES COPAINS CHASSEURS DE TRÉSOR
  248. LES COPAINS DANS L’ESPACE
  249. LES COPAINS DES NEIGES
  250. LES COPAINS ET LA LÉGENDE DU CHIEN MAUDIT
  251. LES COPAINS FÊTENT NOËL
  252. LES COPAINS SUPER-HÉROS
  253. LES COUNTRY BEARS
  254. LES ÉNIGMES DE L’ATLANTIDE
  255. LES FILLES DE L’OCÉAN
  256. LES LÉGENDES DE L’OUEST
  257. LES MONDES DE RALPH
  258. LES MUPPETS : ÇA, C’EST DU CINÉMA !
  259. LES MUPPETS, LE RETOUR
  260. LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE AUX PIRATES
  261. LES NOUVEAUX HÉROS
  262. LES PETITS CHAMPIONS
  263. LES PETITS CHAMPIONS 2
  264. LES PETITS CHAMPIONS 3
  265. LES QUINTUPLÉS
  266. LES ROBINSONS DES MERS DU SUD (1960)
  267. LES SECRETS DE LA VIE
  268. LES SOEURS CALLUM
  269. LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN
  270. LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 2
  271. LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 3
  272. LES SORCIÈRES D’HALLOWEEN 4
  273. LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE – LE FILM
  274. LES TROIS MOUSQUETAIRES
  275. LES VISITEURS D’UN AUTRE MONDE
  276. L’ESPION AUX PATTES DE VELOURS (1965)
  277. LET IT SHINE
  278. L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK
  279. L’HOMME LE PLUS FORT DU MONDE
  280. L’HONORABLE GRIFFIN
  281. L’ILE AU TRESOR
  282. L’ÎLE AU TRÉSOR DES MUPPETS
  283. LILO & STITCH
  284. LILO & STITCH 2 : HAWAÏ, NOUS AVONS UN PROBLÈME !
  285. L’INCROYABLE VOYAGE
  286. L’INCROYABLE VOYAGE À SAN FRANCISCO
  287. LIONS D’AFRIQUE
  288. LIZZIE MCGUIRE
  289. LONE RANGER, NAISSANCE D’UN HÉROS
  290. MA PIRE JOURNÉE
  291. MA SŒUR EST INVISIBLE !
  292. MA SŒUR EST UNE EXTRATERRESTRE
  293. MALEFIQUE
  294. MARY POPPINS
  295. MAXI PAPA
  296. MCFARLAND
  297. MÉLODIE COCKTAIL
  298. MERLIN L’ENCHANTEUR
  299. MES AMIS LES OURS
  300. MICKEY, IL ÉTAIT DEUX FOIS NOËL
  301. MICKEY, IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL
  302. MILO SUR MARS
  303. MINUTEMEN, LES JUSTICIERS DU TEMPS
  304. MIRACLE
  305. MIRACLE À MINUIT
  306. MIRACLE SUR LA DEUXIÈME LIGNE
  307. MISSION G
  308. MON AMI JOE
  309. MON CLONE ET MOI
  310. MON MARTIEN FAVORI
  311. MONTE LA-D’SSUS
  312. MOTOCROSS
  313. MR. BOOGEDY
  314. MR. MAGOO
  315. MULAN
  316. MULAN 2 : LA MISSION DE L’EMPEREUR
  317. NATTY GANN
  318. NE REGARDE PAS SOUS TON LIT
  319. NÉS EN CHINE
  320. NEWSIES
  321. NEWSIES (COMEDIE MUSICALE)
  322. NOËL CHEZ LES MUPPETS
  323. NUIT MAGIQUE
  324. OLIVER ET COMPAGNIE
  325. ONCE UPON A MATTRESS
  326. OPERATION DUMBO DROP
  327. OPÉRATION MUPPETS
  328. OPÉRATION WALKER
  329. OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE
  330. PAPA, LA FAC ET MOI
  331. PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1977)
  332. PETER PAN
  333. PETER PAN 2 – RETOUR AU PAYS IMAGINAIRE
  334. PHINÉAS ET FERB, LE FILM : VOYAGE DANS LA 2E DIMENSION
  335. PINOCCHIO
  336. PIRATES DES CARAIBES : JUSQU’AU BOUT DU MONDE
  337. PIRATES DES CARAIBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE
  338. PIRATES DES CARAIBES : LA MALEDICTION DU BLACK PEARL
  339. PIRATES DES CARAIBES : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT
  340. PLANES
  341. PLANES 2
  342. PLANÈTE SECRÈTE
  343. POCAHONTAS
  344. POCAHONTAS 2 : UN MONDE NOUVEAU
  345. POINT ZÉRO
  346. POLLE
  347. POLLYANNA
  348. PRÉSIDENT JUNIOR
  349. PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS
  350. PRINCESS PROTECTION PROGRAM : MISSION ROSALINDA
  351. PRINCESSE MALGRÉ ELLE
  352. PRINCESSE ON ICE
  353. QUELLE VIE DE CHIEN ! (1959)
  354. RAIPONCE
  355. RASTA ROCKETT
  356. RÊVE DE CHAMPION
  357. ROBIN DES BOIS ET SES JOYEUX COMPAGNONS
  358. ROBIN DES BOIS
  359. ROX ET ROUKY
  360. ROX ET ROUKY 2
  361. SACRÉ PÈRE NOËL
  362. SALE MÔME
  363. SALUDOS AMIGOS (1943)
  364. SAMMY, THE WAY-OUT SEAL
  365. SAVANT EN HERBE
  366. SCOTT, LE FILM
  367. SECRETARIAT
  368. SKYLAR LEWIS: CHASSEUSE DE MONSTRES
  369. SKYRUNNERS – L’ODYSSÉE DES FRÈRES BURNS
  370. SOS DADDY
  371. STARSTRUCK
  372. STITCH! LE FILM
  373. SULTAN AND THE ROCK STAR
  374. SUPER NOËL
  375. SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ
  376. TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE
  377. TARZAN
  378. TARZAN 2
  379. TEEN BEACH 2
  380. TEEN BEACH MOVIE
  381. THE BOYS : L’HISTOIRE DES FRERES SHERMAN
  382. THE FINEST HOURS
  383. THE GHOSTS OF BUXLEY HALL
  384. THE JUNGLE BOOK : MOWGLI’S STORY
  385. THE WILD
  386. TINI : LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA
  387. TOM ET HUCK
  388. TRAIL OF THE PANDA
  389. TROIS CABALLEROS
  390. TRON
  391. TRON : L’HÉRITAGE
  392. UN AMOUR DE COCCINELLE
  393. UN CANDIDAT AU POIL
  394. UN CHIEN ENVAHISSANT
  395. UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
  396. UN COSTUME POUR DEUX
  397. UN COWBOY À HAWAÏ
  398. UN DRÔLE DE NOËL
  399. UN LANCER À UN MILLION DE DOLLARS
  400. UN MARIAGE DE PRINCESSE
  401. UN MATCH AU SOMMET
  402. UN NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
  403. UN PARCOURS DE LÉGENDE
  404. UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
  405. UN VENDREDI DINGUE, DINGUE, DINGUE (1977)
  406. UNDERDOG, CHIEN VOLANT NON IDENTIFIÉ
  407. UNE ÉQUIPE DE CHEFS
  408. UNE ÉQUIPE DE NASES!
  409. VIE DE CHIEN, VIE DE CHÂTEAU
  410. VOLT, STAR MALGRÉ LUI
  411. WAKING SLEEPING BEAUTY
  412. WALT & EL GRUPO
  413. WENDY WU
  414. WHISPERS : AN ELEPHANT’S TALE
  415. WINNE L’OURSON
  416. WINNIE L’OURSON 2 : LE GRAND VOYAGE
  417. WINNIE L’OURSON ET L’ÉFÉLANT
  418. WINNIE L’OURSON : BONNE ANNEE
  419. ZACH & CODY – LE FILM
  420. ZAPPED : UNE APPLICATION D’ENFER!
  421. ZENON ET LA DEESSE DE LA LUNE
  422. ZENON ET LES ALIENS
  423. ZENON, LA FILLE DU 21E SIECLE
  424. Z-O-M-B-I-E-S
  425. ZOOTOPIE

 

Séries

  1. AGENT K.C. (2014/2018)
  2. AUSTIN & ALLY (2011/2015)
  3. AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE ( 1998/2001)
  4. BAYMAX ET LES NOUVEAUX HEROS (COURTS-METRAGES)
  5. BEST FRIENDS WHENEVER 2015/2017)
  6. BEST FRIENDS WHENEVER (YR 2 2016/17 EPS 20-32)
  7. BONNE CHANCE CHARLIE (2009/2013)
  8. CAMP KIKIWAKA (2014/2018)
  9. COUACS EN VRAC (YR 1 1996/97 EPS 1-39)
  10. DISNEY DESCENDANTS GENERATION MECHANTS (2015/2016)
  11. DISNEY LA GARDE DU ROI LION (2015/2017)
  12. DISNEY SYDNEY AU MAX (2018/2019)
  13. DISNEY VAMPIRINA : LES MONSTRUEUSES SUR SCENE (COURTS-METRAGES) (2017)
  14. DOCTEUR LA PELUCHE (2011/2016)
  15. DOUG (1996/1999)
  16. ELENA D’AVALOR (COURTS-METRAGES) (2016-2017)
  17. FANCY NANCY CLANCY ( 2017-2018)
  18. FRANKIE & PAIGE (2015-2018)
  19. GARGOYLES, LES ANGES DE LA NUIT (1994-1997)
  20. HANNAH MONTANA (2005/2010)
  21. HENRY CALIMONSTRE (2012-2015)
  22. INCORRIGIBLE CORY (1995-2000)
  23. JAKE ET LES PIRATES DU PAYS IMAGINAIRE (2010-2015)
  24. JESSIE (2011-2015)
  25. KIM POSSIBLE (2001-2007
  26. LA BANDE À DINGO ( 1992/93)
  27. LA BANDE A PICSOU (COURTS-METRAGES) (2016/17 )
  28. LA BANDE A PICSOU ( 2016/17)
  29. LA BANDE A PICSOU (1989/91)
  30. LA BOUTIQUE DE MINNIE (2011-2014)
  31. LA COUR DE RECRE (1997/2000)
  32. LA LEGENDE DES TROIS CABALLEROS  2017/18
  33. LA LOI DE MILO MURPHY (2016/17)
  34. LA MAISON DE MICKEY ( 2005/2017)
  35. LA PETITE SIRÈNE (1992/95)
  36. LA REINE DES NEIGES : MAGIE DES AURORES BORÉALES (COURT-METRAGE)
  37. LA VIE DE CROISIERE DE ZACK ET CODY (2008/2011)
  38. LA VIE DE PALACE DE ZACK ET CODY (2004/2007)
  39. LE MONDE DE BINGO & ROLLY (2016/17 )
  40. LE MONDE DE RILEY ( 2013/2016)
  41. LE PHINEAS ET FERB SHOW (COURTS-METRAGES) (2010/2011)
  42. LES BIO-TEENS (2011/2015)
  43. LES BIO-TEENS : FORCES SPECIALES (2015/16)
  44. LES CANARDS DE L’EXPLOIT (1996/97)
  45. LES MUPPET BABIES (2017/18 )
  46. LES MUPPET BABIES : “MONTRE ET RACONTE” (2017/2018)
  47. LES MUPPETS (2015/16)
  48. LES MYSTERES DE GRAVITY FALLS (COURTS-METRAGES) (2012/13)
  49. LES NOUVELLES AVENTURES DE WINNIE L’OURSON (1989/92)
  50. LES PETITES CHANSONS (2017/18)
  51. LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE (2007/2011)
  52. LILO & STITCH : LA SÉRIE (2003/2005)
  53. LIV & MADDIE (2013/2016)
  54. LIZZIE MCGUIRE (2000/2002)
  55. MARIAGES DE REVE DISNEY (YR 1 2017/18 EPS 1-6)
  56. MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (2016/2018)
  57. MICKEY MOUSE (COURTS-MÉTRAGES) (2012/2019)
  58. MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017/18)
  59. MYSTER MASK (1991/1993)
  60. PHÉNOMÈNE RAVEN (2002/2006)
  61. PHINEAS ET FERB (2007/2013)
  62. PRINCESSE SOFIA (2012/2016)
  63. PYJAMASQUES (COURT METRAGE) (2016-2018)
  64. RAIPONCE, LA SERIE (YR 1 2016/17 EPS 1-25)
  65. RAIPONCE, LA SERIE (YR 2 2017/18 EPS 26-49)
  66. RAIPONCE, LA SERIE : LES PETITES HISTOIRES. (COURTS-MÉTRAGES)
  67. (YR 1 2016/17 EPS 1-4)
  68. RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 1 2011/12 EPS 1-26)
  69. RANDY CUNNINGHAM LE NINJA (YR 2 2013/14 EPS 27-50)
  70. RAVEN (YR 1 2016/17 EPS 1-13)
  71. RAVEN (YR 2 2017/18 EPS 14-34)
  72. SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 1 2000/01 EPS 1-13)
  73. SCOTT, PREMIER DE LA CLASSE (YR 2 2001/02 EPS 14-39)
  74. SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 1 2013/14 EPS 1-23)
  75. SHÉRIF CALLIE AU FAR WEST (YR 2 2014/15 EPS 24-45)
  76. SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 1 2011/12 EPS 1-20)
  77. SOUVENIRS DE GRAVITY FALLS (YR 2 2013/14 EPS 21-41)
  78. SOY LUNA (YR 1 2015/16 EPS 1-80)
  79. STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
  80. STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
  81. STAR BUTTERFLY (YR 1 2018/19 EPS 1-21)
  82. TATAMI ACADEMY (YR 1 2010/11 EPS 1-21)
  83. TATAMI ACADEMY (YR 2 2011/12 EPS 22-45)
  84. TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
  85. TATAMI ACADEMY (YR 4 2013/14 EPS 68-85)
  86. THE LODGE (YR 1 EPS 1-10)
  87. THE LODGE (YR 2 EPS 11-25)
  88. TIC ET TAC, LES RANGERS DU RISQUE (YR 1 1989/90 EPS 1-65)
  89. TIMON & PUMBAA (YR 1 1995/96 EPS 1-25)
  90. TIMON & PUMBAA (YR 2 1996/97 EPS 26-46)
  91. TIMON & PUMBAA (YR 3 1998/99 EPS 47-85)
  92. TRON : LA REVOLTE (YR 1 2011/12 EPS 1-18)
  93. VAMPIRINA (YR 1 2017/18 EPS 1-25)
  94. VIOLETTA (YR 1 2011/12 EPS 1-80

 

Courts-métrages

  1. À LA POURSUITE DE DEMAIN
  2. CHIEN DE SECOURS
  3. DES ARBRES ET DES FLEURS
  4. DESTINO
  5. DONALD CHEF-CUISTOT
  6. FERDINAND THE BULL
  7. FRANKENWEENIE (COURT METRAGE)
  8. L’ARBRE DE NOËL DE PLUTO
  9. LA CIGALE ET LA FOURMI
  10. LA FANFARE
  11. LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
  12. LA REINE DES NEIGES : UNE FETE GIVREE
  13. LE BRAVE PETIT TAILLEUR
  14. LE GRAND MECHANT LOUP
  15. LE PAUVRE ABANDONNE
  16. LE RETOUR DE TOBY LA TORTUE
  17. LE ROI MIDAS
  18. LE TOURBILLON
  19. LE VIEUX MOULIN
  20. LES ENFANTS DES BOIS
  21. LES REVENANTS SOLITAIRES
  22. LES TROIS PETITS COCHONS
  23. MICKEY A L’EXPOSITION CANINE
  24. MICKEY AU MOYEN AGE
  25. PLUTO BANDIT
  26. PLUTO ET LA TORTUE
  27. PLUTO JOUE A LA MAIN CHAUDE
  28. RAISON, DERAISON
  29. STEAMBOAT WILLIE
  30. SUPER RHINO
  31. TENDS LA PATTE
  32. UNE PETITE POULE AVISEE

 

PIXAR

Films

  1. 1001 PATTES
  2. CARS
  3. CARS 2
  4. LA-HAUT
  5. LE MONDE DE DORY
  6. LE MONDE DE NEMO
  7. LE VOYAGE D’ARLO
  8. LES INDESTRUCTIBLES
  9. MONSTRES & CIE
  10. MONSTRES ACADEMY
  11. RATATOUILLE
  12. REBELLE
  13. TOY STORY
  14. TOY STORY 2
  15. TOY STORY 3
  16. VICE VERSA
  17. WALL-E

 

Courts-métrages 

 

  1. AUNTIE EDNA / TATIE EDNA
  2. BAO
  3. BURN-E
  4. CARS TOON : EL MARTINDOR
  5. CARS TOON : HEAVY METAL MARTIN
  6. CARS TOON : LE HOQUET
  7. CARS TOON : L’INSECTE
  8. CARS TOON: AIR MARTIN
  9. DOUG EN MISSION SPECIALE
  10. DROLES D’OISEAUX SUR UNE LIGNE A HAUTE TENSION
  11. GEORGE & A.J.
  12. JOUR / NUIT
  13. LE JOUEUR D’ECHEC
  14. LE PARAPLUIE BLEU
  15. LES AVENTURES D’ANDRE ET WALLY B.
  16. TOY STORY TOON : VACANCES A HAWAÏ

 

AUTRES

Films

  1. 10 BONNES RAISONS DE TE LARGUER
  2. ALIENS OF THE DEEP
  3. ANASTASIA
  4. AUX FRONTIÈRES DE L’ÉTRANGE
  5. AVATAR
  6. BOULE DE NEIGE
  7. CAMP NOWHERE
  8. COLLEGE ATTITUDE
  9. DOCTEUR DOLITTLE
  10. DOCTEUR DOLITTLE
  11. ENCORE TOI !
  12. FLICKA
  13. GARFIELD
  14. GARFIELD 2
  15. GRAINE DE STAR
  16. JACK
  17. LA DERNIÈRE CHANSON
  18. LA MELODIE DU BONHEUR
  19. LA NUIT AU MUSEE 2
  20. LA REINE DU BAL
  21. LA STAR DE CHICAGO
  22. L’AGE DE GLACE
  23. L’AGE DE GLACE 2
  24. L’AGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES DINOSAURES
  25. L’AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES CONTINENTS
  26. L’AGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS
  27. L’AGE DE GLACE : LA GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
  28. L’AMOUR À TOUT PRIX
  29. LE JOURNAL D’UN DÉGONFLÉ
  30. LE JOURNAL D`UN DÉGONFLÉ 2
  31. LE NOËL GIVRÉ DE L’AGE DE GLACE
  32. LES 12 NOEL DE KATE
  33. LES PRINCESSES DES NEIGES
  34. LES TROIS PROCHAINS JOURS
  35. MADAME DOUBTFIRE
  36. MAMAN, J’AI ENCORE RATE L’AVION !
  37. MAMAN, J’AI RATE L’AVION !
  38. MAMAN, JE M’OCCUPE DES MECHANTS !
  39. MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
  40. MIRACLE SUR LA 34ÈME RUE
  41. NUIT DE FOLIE
  42. OBJECTIF MARS
  43. PERCY JACKSON : LE VOLEUR DE FOUDRE
  44. POUCELINA
  45. QUAND LES JUMELLES S’EMMÊLENT
  46. QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT
  47. RICHIE RICH, MEILLEURS VŒUX
  48. SISTER ACT
  49. SISTER ACT, ACTE 2
  50. SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM
  51. SPLASH
  52. TELS PÈRES, TELLE FILLE
  53. TREIZE A LA DOUZAINE
  54. TREIZE A LA DOUZAINE 2
  55. TROIS HOMMES ET UN BÉBÉ
  56. TURNER & HOOCH
  57. VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
  58. WILLOW
  59. WINN-DIXIE MON MEILLEUR AMI

 

Séries

  1. JUST LIKE ME! (2015-2016)
  2. LES SIMPSONS (1989-2019)
  3. MIRACULOUS, LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR (2017-2018)

 

NATIONAL GEOGRAPHIC

Séries

  1. America’s National Parks (YR 1 EPS 1-8)
  2. Brain Games: Testez votre cerveau (2011/2016)
  3. La clinique des animaux exotiques  (2014/2017)
  4. L’incroyable Dr Pol (2011/2017)
  5. Michelle ou la vie sauvage (2013/2018)
  6. Trésors sous les mers (2017/18)

 

Films

  1. AMERRISSAGE MIRACULEUX SUR L’HUDSON
  2. AVANT LE DELUGE
  3. DE PARIS A PITTSBURGH, LUTTE POUR LE CLIMAT
  4. DIANA : UNE ICONE MYSTERIEUSE
  5. FREE SOLO
  6. LE ROYAUME DE LA BALEINE BLEUE
  7. AU MILIEU DES GUÉPARDS
  8. BIZARRE DINOS
  9. DE L’ESPOIR SOUS L’OCÉAN
  10. DÉPASSEMENTS
  11. EARTH LIVE
  12. GÉANTS DES MERS
  13. LA PLANÈTE DES OISEAUX
  14. LE PARADIS DES REQUINS
  15. LE ROYAUME DES SINGES : LIGNES DE BATAILLE
  16. LES ÎLES PERDUES DU PACIFIQUE
  17. LES LIONS DES ARBRES
  18. LES SECRETS DU TOMBEAU DU CHRIST
  19. L’ILE DE PAQUES REDEVOILEES
  20. L’INCROYABLE HISTOIRE DU DR POL
  21. MARS : INSIDE SPACEX
  22. MISSION VERS LE SOLEIL
  23. TITANIC : 20 ANS APRÈS AVEC JAMES CAMERON

 

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Box OFFICE France

Titre Cette sem. Nbr Sem. Cumul
1 SONIC LE FILM 460 825 3 1 873 348
2 L'APPEL DE LA FORET 435 976 2 958 470
3 10 JOURS SANS MAMAN 382 293 2 923 395
4 INVISIBLE MAN 349 741 1 349 741
5 DUCOBU 3 245 766 4 1 386 666
6 LE CAS RICHARD JEWELL 243 815 2 629 209
7 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 189 129 4 1 233 405
8 DARK WATERS 158 301 1 158 301
9 LE PRINCE OUBLIE 151 640 3 862 452
10 THE BOY : LA MALEDICTION DE BRAHMS 95 830 1 95 830

Source: CBO Box office

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