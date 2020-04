La célèbre autrice britannique propose aux parents un site éducatif centré sur l’univers de Poudlard et ses sorciers, pour apprendre tout en s’amusant.

En panne d’idées pour occuper vos enfants ? J.K. Rowling vole au secours des familles en proposant son offre de confinement. Et si la romancière britannique a opté pour une annonce le 1er avril, sa plateforme ludique dédiée à l’univers de son best-seller Harry Potter est bien réelle.

L’autrice a donc dévoilé son service baptisé « Harry Potter at Home », à destination de ses plus jeunes fans. Le site propose un éventail d’activités, dont des tests, des quizz et des vidéos de bricolage autour de l’univers de ses romans et de leurs adaptations sur grand écran, pour occuper les petits sorciers. Le tout agrémenté d’illustrations thématiques qui font écho aux Harry, Ron et Hermione des livres.

« Les parents, professeurs et toutes les personnes qui cherchent à amuser les enfants pendant que nous sommes enfermés pourraient avoir besoin d’un peu de magie, je suis donc ravie de lancer harrypotterathome.com », a déclaré Rowling dans un message délivré sur Twitter ce mercredi. Le contenu en anglais reste accessible aux enfants francophones et pourrait, comme le précise le Huffington Post, constituer un excellent support d’apprentissage de la langue de Shakespeare pour les tout petits.

Quid de la lecture ? Pas question de faire l’impasse sur le cœur de sa saga romanesque, dont le premier tome est paru en 1997. Pour initier les enfants et enrichir leur culture littéraire, Harry Potter à l’école des sorciers et la collection complète, sont disponibles à l’achat en version numérique depuis le site et ses plateformes partenaires. Des copies traduites en français, espagnol, allemand, italien ou encore japonais seront prochainement mises en ligne.