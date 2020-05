En 1981, 1983 et 1996, la saga de George Lucas a été transposée en feuilleton radio. Une version romancée des scénarios de la première trilogie, coproduite par la BBC et enrichie par des extraits et la musique des films, généreusement offerts par le réalisateur. Un projet oublié à rattraper d’urgence pour les fans.

En plus d’être l’immense succès du septième art que l’on connaît, la saga intergalactique de George Lucas a été adaptée en feuilleton radio en trois parties d’une durée totale de 14 heures diffusées en 1981, 1983 et 1996 sur les ondes de la National Public Radio (NPR).

Dans un article publié le 20 mai, Open Culture raconte les prémices de ce curieux projet qui a trouvé son public.

Au début des années 1980, alors que le feuilleton radiophonique était en perte de vitesse face à la télévision et au cinéma, un étudiant de l’Université de Californie du Sud a suggéré à Richard Toscan, spécialiste du genre et doyen de l’école de profiter de la popularité de Star Wars et de sa forme épisodique pour concevoir un nouveau programme pour la NPR. Ce dernier avait déjà produit des feuilletons sur KUSK-FM, la station de l’USC School affiliée au média.

Pour l’occasion, George Lucas a apporté son concours au projet en vendant les droits de la musique et des effets sonores de ses films à la radio pour un dollar symbolique. Afin de mener à bien une telle entreprise, la jeune NPR créée tout juste dix ans plus tôt a conclu un accord de coproduction avec la BBC.

Mais au lieu d’une simple reprise textuelle des trois premiers opus sortis en salles, la série radiophonique Star Wars, en plus de bénéficier des voix des acteurs de la saga dont celle de Mark Hamill et d’Anthony Daniels pour le personnage de C3-PO, s’appuie sur l’apport du romancier Brian Daley.

Ce dernier a en effet retravaillé et ajouté des scènes au script original, étoffant ainsi l’intrigue initiale. Trois épisodes tirés d’Un Nouvel Espoir, L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi ont ainsi vu le jour entre 1981 et 1996. Un pari gagnant puisque le premier volet a attiré pas moins de 750.000 nouveaux auditeurs sur la station, dont une grande partie étaient issus de la jeune génération de fans, spectateurs des films. Une aubaine pour la radio qui souhaitait rajeunir son audience.

Cette fiction romancée de l’œuvre de Lucas constitue un succès radiophonique hors du commun, excepté, comme le précise Open Culture, l’intervention d’Orson Welles inspirée de La Guerre des Mondes de H.G. Welles, qui avait effrayé l’Amérique quarante ans plus tôt. C’est aussi l’un des premiers dérivés inspirés par Star Wars, qui depuis ne cesse de faire des émules aussi bien sur le grand et le petit écran avec la série The Mandalorian que dans les librairies et les parcs d’attraction.

Les adeptes peuvent découvrir l’enregistrement de ces quatorze heures de saga inédites en segments audio sur le site Internet Archives, ou sur une playlist YouTube (ci-dessous) où les différents extraits ont été assemblés et édités par des fans.