Le réalisateur a confié au micro de RMC Story travailler à une réécriture de La Haine sous forme de film interactif rythmé par des morceaux de hip hop et de rap.

La nouvelle fait écho aux manifestations contre le racisme et les bavures policières qui mobilisent actuellement plusieurs pays.

Alors que son film La Haine vient de fêter ses 25 ans, le cinéaste développe une réécriture de son puissant témoignage d’une jeunesse à la dérive, marginalisée, déjà révoltée par des violences policières toujours plus banalisées et une ségrégation sociale aux conséquences palpables.

Un long-métrage poignant récompensé du Prix de la mise en scène à Cannes lors de sa sortie en 1995, et de trois César en 1996.

Dans ce contexte conflictuel ravivé par la mort d’un père de famille Noir Américain, George Floyd, où les voix s’élèvent pour dénoncer les agissements des forces de l’ordre, dont certains membres ont été mis en cause pour des interpellations brutales, Mathieu Kassovitz s’est exprimé lors du « Grand Oral » des Grandes Gueules de RMC Story le 5 juin dernier.

Le réalisateur, cité par La Voix Du Nord, s’est dit partisan d’une police désarmée – des propos qui n’ont pas manqué de choquer les syndicats policiers et leurs défenseurs – évoquant en parallèle son projet de faire de son film devenu culte, une comédie musicale : « J’ai été contacté par une équipe qui a fait des grosses comédies musicales à Paris. Ils m’ont dit qu’ils ont envie de faire des choses un peu différentes que les Roméo et Juliette qui sortent tous les ans et que La Haine est devenu un élément de la pop culture française qu’il serait intéressant de faire évoluer. ».

Une proposition qui l’aurait donc séduit : « Ce film est écrit comme une comédie musicale hip hop. Ce sont des petits morceaux de rap qui se suivent, qui ont un rythme spécifique, qui font un film. Je l’ai écrit comme ça… Là, je suis en train de le réécrire, de le développer différemment. Hip hop, danse, chant… C’est un film interactif sur scène. », poursuit-il, sans plus de précisions sur une sortie prochaine.