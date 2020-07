Irvine Welsh et Bret Easton Ellis, auteurs respectivement de Trainspotting et d’American Psycho, planchent sur une production télévisée préalablement baptisée American Tabloid. Le projet devrait explorer la culture de la presse à scandale aux États-Unis.

Les grands esprits se rencontrent. Irvine Welsh, l’écrivain connu pour Trainspotting, son roman de 1993 adapté par Danny Boyle au cinéma, et Bret Easton Ellis, l’auteur du sulfureux American Psycho, porté à l’écran par Mary Harron en 2000, s’associent pour brosser le portrait de la presse à scandale américaine.

Selon Variety, la négociation des deux hommes avec le label britannique Wheel Productions touche à sa fin, et devrait permettre à la série dramatique de voir le jour.

D’après les informations dévoilées sur le projet au titre provisoire d’American Tabloïd, l’intrigue s’étalera sur plusieurs décennies, et suivra la publication d’un titre tapageur. Inutile de préciser que le média en question ne sera pas vraiment porté sur la déontologie journalistique et le respect des personnalités évoquées dans ses pages.

Un sujet qui suggère une approche caustique et sans gêne, et justifie donc le choix des deux écrivains pour porter la série : « Pour rendre justice à cette production, nous avons toujours su que nous aurions besoin d’auteurs qui ne se retiennent pas et vont beaucoup plus loin que la plupart des gens oseraient le faire. Nous sommes tout simplement ravis d’être prêts à conclure une entente pour que cela se fasse avec l’incroyable talent de Bret et d’Irvine. Ce serait la première fois qu’ils collaboreraient de façon professionnelle – et avec le soutien nécessaire pour permettre la liberté créative, nous sommes certains que des choses spectaculaires vont se produire. », a déclaré à ce propos Shelley Hammond, productrice chez Burning Wheel.

Si cette dernière est aussi confiante, c’est aussi parce que le label de production n’en est pas à sa première collaboration avec Irvine Welsh, puisque Burning Wheel a récemment produit Creation Stories, un film basé sur la vie du directeur de création musicale, patron du label Creation Records Alan McGee. Un long-métrage inspiré d’un scénario de Boyle, également producteur exécutif. La clôture des négociations devrait fournir sur de nouveaux détails concernant la trame et le casting d’American Tabloïd.