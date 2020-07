Résumé : Découvrez l’histoire de Disneyland, parc d’attraction visionnaire créé par Walt Disney à Anaheim, en Californie. Cette foisonnante histoire visuelle présente d’étonnantes photos couleur, des croquis préparatoires et des documents d’époque issus des archives Walt Disney et de l’âge d’or du photojournalisme, qui retracent le développement du parc, cet univers où règnent magie et émerveillement, de Main Street (États-Unis) à Tomorrowland.

En ouvrant un ouvrage Taschen, le lecteur retrouve l’expérience du visiteur de musée. Le travail historique du texte joue à part égale avec la reproduction d’archives visuelles qui s’épanouissent dans le large format qui leur a été octroyé. Il fallait au moins ça pour retranscrire les sensations procurées par un autre type de musée, aussi proche du temple du culte que de l’attraction foraine. Imaginé par Walt Disney, le parc de Disneyland se présente à la fois comme un Xanadu culturel et un work in progress architectural. Depuis son ouverture au public le 17 juillet 1955, Disneyland n’a cessé de muter, progressant de son lieu d’origine, Anaheim en Californie, pour s’exporter partout dans le monde. Simple principe industriel diront certains, mais cet ouvrage conçu par Chris Nichols, écrivain et historien spécialisé dans l’architecture et la culture de Californie du Sud, nous permet de dépasser cet a priori trompeur. Aussi sirupeuse soit cette remarque, il est malgré tout nécessaire de la formuler : Disneyland fut bâti sur un rêve. Authentique fantasme architectural, l’ouvrage nous rappelle les difficultés (financières, logistiques, matérielles) rencontrées par Walt Disney et sa ténacité à matérialiser sa vision. Après de nombreux voyages à travers les États-Unis et l’Europe, le génial animateur et producteur élabore différents plans qui lui permettront d’édifier sa cité idéale. Au-delà du simple parc d’attractions traditionnel, Disney veut composer une ville-monde qui jouerait sur deux tableaux au semblant contradictoires : l’authentique et l’artifice.

Du premier, la volonté de proposer au public un retour vers le début du siècle américain, période de l’Histoire marquée par l’insouciance et la quiétude ; du second, un désir de porter son regard vers l’avenir. Ce qui relie ces deux entreprises tient à une certaine conception du merveilleux et du ludique. Marquant la frontière entre le réel et l’imaginaire, Disneyland exprime la concrétisation d’une utopie évidemment marchande mais non moins artistique et culturelle. Entre techniques traditionnelles et nouvelles technologies (les animatronics anthropomorphiques), Disney et ses collaborateurs sont parvenus à faire sortir la magie de la bande de celluloïd pour la répandre au sein d’un vaste espace délimité.

Les nombreux éléments historiques rapportés par Nichols s’articulent autour d’une étude précise et exigeante de documents d’archive qui éclairent les principes d’une anatomie architecturale riches en découvertes et innovations. L’analyse des plans préparatoires de la célèbre attraction It’s a Small World révèle ainsi une intégration du graphisme des années 1960 auquel s’ajoute une signature spécifiquement disneyenne. Une approche analytique qui s’étend à l’ensemble des éléments et espaces du lieu.

On sort donc de cette lecture conquis par la précision de l’écriture et la somptuosité de la mise en page. De quoi donner l’envie de (re)parcourir la Main Street du plus célèbre parc de loisirs du monde.