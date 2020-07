Humour noir, hémoglobine, têtes tranchées et traque sans merci rythment le premier trailer de la deuxième saison de The Boys, prévue pour l’automne prochain sur Amazon Prime Video.

La bande hétéroclite de traqueurs de super-héros montre les dents dans la seconde saison de l’excellente série Amazon, The Boys. Au programme de cette suite, toujours librement adaptée du comics éponyme de Garth Ennis : de nouveaux personnages, le retour des Seven déterminés à anéantir leurs adversaires, les Boys, désormais à découvert, et une double dose de séquences gores et gênantes.

Le trailer de la nouvelle saison prévue pour le 4 septembre prochain met l’eau – ou le lait pour certains – à la bouche et promet déjà des épisodes truffés d’action et d’affrontement douloureux, dans le ton des précédents.

Subversive et cruelle au possible, The Boys avait fait l’événement de l’été 2019 en proposant une version sérielle en huit parties de la bande dessinée de Garth Ennis (Preacher) et Darick Robertson éditée par Dynamite Entertainement.

Le principe de l’intrigue est simple et séduisant : dans un monde capitaliste au possible, sept super-héros (ou « Supe ») surnommés les Seven font respecter la loi et représentent le bien commun, entre autres marques, blockbusters, industries, cultes religieux et partis politiques. Corrompus jusqu’à la moelle, les sept personnalités dotées de capacités exceptionnelles usent en coulisse de leur statut et de leurs pouvoirs pour commettre des méfaits plus immoraux les uns que les autres et laisser libre court à leurs instincts respectifs. Ces derniers, protégés par l’influente agence Vought International qui les représente, sont la cible d’un groupe de citoyens rebelles aux méthodes musclées, les Boys, présidé par Billy Butcher (joué par Karl Urban).

Un cocktail jouissif, à rebours du manichéisme des maisons Marvel et DC, qu’avait su restituer le showrunner Eric Kripke (Supernatural), s’appuyant sur une écriture et casting solide, mené par les Néo-Zélandais Karl Urban et Antony Starr (génial en Homelander, chef des Seven à l’égo surdimensionné et au sérieux problème d’œdipe).

Dans la saison 2, dont le trailer a été dévoilé après une longue attente le 8 juillet, Butcher, Frenchie, Mother’s Milk et « la Fille » sont contraints d’agir dans l’ombre. Recherchés par les Seven, leurs têtes sont officiellement mises à prix dans le monde entier. Contrairement à leurs premières tentatives, les membres du groupe vont donc devoir effectuer leurs opérations frontalement et composer avec les autorités à leurs trousses.

En parallèle à cette lutte sans pitié, une nouvelle super-héroïne est présentée. Comme annoncé depuis plusieurs mois par la production, il s’agit de Stormfront, héros masculin de la BD, néo-nazi maniant l’électricité (inspiré de Thor). Ce dernier est incarné par une femme, Aya Cash (Fosse/Verdon), dans la série.

Dans un court extrait de la saison proposé par Amazon, la jeune femme en costume noir fait une entrée remarquée aux côtés des Seven en live sur les réseaux sociaux. Un outil qu’elle semble maîtriser à merveille, et dont elle n’hésitera pas à se servir pour concrétiser ses sombres desseins et faire de l’ombre à ses rivaux, en particulier Homelander.

La saison réserve sans nul doute bien d’autres surprises et devrait davantage s’attarder sur le développement des personnages. Que de raisons d’attendre avec impatience les deux premiers épisodes mis en ligne sur le service de streaming d’Amazon le 4 septembre.