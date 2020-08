La somptueuse demeure ayant servi de décor au film sulfureux L.A Confidential de Curtis Hanson oscarisé en 1998, est à vendre pour la modique somme de 7,495 millions de dollars.

Située dans le centre de Los Angeles, proche de l’ancienne propriété de Mohamed Ali aperçue dans le film Rocky III, la villa choisie par Curtis Hanson pour situer le repère de Lynn Bracken, la prostituée mondaine, aux faux airs de Veronica Lake, incarnée par Kim Basinger dans son classique L.A Confidential (1997), pourrait bien faire le bonheur de particuliers.

Encore faut-il mettre la main au porte-monnaie, puisque pour profiter du bien offrant des prestations hors du commun, comme une surface de 5 000 mètres carrés, il faudra débourser pas moins de 7, 495 millions de dollars, précise le magazine Vanity Fair via Top Ten Real Estate Deals. De quoi faire pâlir plus d’un éventuel candidat.

Dotée d’une architecture dans la pure tradition californienne, de beaux et grands espaces lumineux, et d’un terrain sur lequel est aménagé un coin pétanque près d’un feu, la bâtisse à l’aspect typique du début du XXe siècle et aux intérieurs à la pointe de la modernité, devrait faire le bonheur de riches acquéreurs, qui ne cessent d’affluer dans la cité des Anges. Un véritable décor de cinéma rappelant l’ambiance délétère de polar sur papier glacé qui embaume le long-métrage adapté du roman à succès de James Ellroy.

Le film servi par une distribution de premiers choix comme Kevin Spacey, Russell Crowe ou encore Guy Pearce avait d’ailleurs remporté en 1998 l’Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Kim Basinger, et du Meilleur scénario adapté pour Curtis Hanson et Brian Helgeland.

Un cadre prestigieux au cœur d’Hollywood parmi les multiples villas qui ont également brillé sur le grand écran comme le petit écran. La propriété aux allures d’hacienda ne devrait pas tarder à trouver ses nouveaux habitants.