Résumé : Le Parrain est classé parmi les 100 plus grands films de tous les temps. Il a fait exploser les chiffres du box-office mondial avec près de 485 millions de dollars. Un succès planétaire. Comment expliquer ce succès ? Cet ouvrage tente d’y répondre : le scénario de Mario Puzo tiré du roman éponyme; le casting d’acteurs dont Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton entre autres ; les sites de tournage mêlant la Sicile et New York et bien sûr la direction de Francis Ford Coppola âgé de 31 ans seulement au début du tournage. Il relate l’histoire fascinante d’un film qui fut produit contre vents et marées et dont la popularité perdure, près de 50 ans après sa sortie. C’est le vocabulaire, le symbolisme et les performances du réalisateur Francis Ford Coppola qui y sont décryptées, influençant toute une génération de cinéastes. L’historien du cinéma Peter Cowie a rassemblé ici près de 200 photographies provenant des archives de la Paramount, dont de nombreuses sont inédites. Un livre indispensable pour les nombreux fans du Parrain.

♥♥♥♥ ♥

Déclinée sur trois décennies, la trilogie du Parrain fait partie de ces monuments cinématographiques dont chaque élément semble se fondre dans les autres pour proposer une architecture à la fois simple (d’apparence) et complexe (dans son agencement). Singulière par son attachement à la grande forme classique au moment de la sortie de son premier opus en 1972, la fresque de Coppola continue de captiver les nouvelles générations de cinéphiles. Les décors, la musique, les acteurs, la photographie, le montage, et le scénario conjuguent souffle épique et cadre intimiste pour offrir une réflexion grandiose sur un pan de l’Histoire de l’Amérique. Peter Cowie, historien du cinéma, a décidé de prendre à bras-le-corps son objet d’étude, partant d’une minutieuse étude des archives des films pour se focaliser sur chacune de leur composante. De la caractérisation des personnages à la réception critique et publique, de la composition de la bande musicale au travail du montage, de l’écriture du scénario à l’influence culturelle exercée par la trilogie, l’auteur offre un riche panorama des trois films. Si le premier film se taille inévitablement la part du lion, Cowie prend soin de rappeler les apports des deux opus suivants. On regrette cependant que ce travail de fond ne se soit pas articulé autour d’analyses filmiques plus profondes. L’écriture de Cowie se limite ainsi souvent à de simples descriptions de documents certes précieux dans leur fond mais qu’on aurait souhaité voir rattacher plus concrètement aux spécificités esthétiques des films.

L’intérêt se trouve sans doute ailleurs, du côté d’une présentation archiviste qui fera le bonheur des inconditionnels de la famille Corleone. Les quelques anecdotes rapportées par Cowie vont dans ce sens. Bien que les cinéphiles tout comme le spectateur lambda n’apprendront pas grand chose concernant l’engagement acharné de Coppola qui dut affronter les nombreuses prérogatives des grands pontes de la Paramount (casting, choix de la musique, durée du film…), cet ouvrage se distingue malgré tout de la masse d’informations pouvant aisément être glanées sur le net par sa somptueuse mise en page.

Le format album alloue ainsi une place de choix aux illustrations. Images du film, photographies d’archive, reproduction de certains documents (script, affiches, scénario et découpage technique annotés, dossier et communiqués de presse) constituent le principal intérêt de cet ouvrage. On notera par ailleurs la présence d’un index des noms et des films qui permet d’explorer librement ce vaste ensemble.