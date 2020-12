À l’approche des fêtes, le réalisateur Peter Jackson et Disney ont décidé d’offrir un petit cadeau en dévoilant quelques extraits du documentaire Get Back sur les Beatles.

Il a l’allure d’un Père-Noël en chemise à carreau. Sur les premières images de la vidéo, Peter Jackson nous apparaît confortablement installé sur un sofa dans la salle de montage où il travaille sur son documentaire, The Beatles : Get Back.

Il nous explique en quelques mots qu’il a voulu donner un aperçu du film aux fans des Beatles. Une sorte de cadeau de Noël pour éclairer cette période maussade.

Ce projet est dans les tuyaux depuis l’année dernière. Jackson s’est emparé des images d’archives du réalisateur Michael Lindsay-Hogg, tournées en 1969 durant les sessions d’enregistrement de l’album Let It Be. Il en a tiré la matière suffisante pour une nouvelle création.

L’ambition du métrage est de nous montrer les Beatles en toute intimité. Loin de la légende noire de la discorde régnant durant ce dernier travail de groupe, nous allons découvrir le quatuor en pleine complicité créative. Les séquences que nous offre le réalisateur du Seigneur des Anneaux sont pensées pour donner un petit concentré de cette ambiance chaleureuse.

La transition est brillante. Après la présentation du cinéaste, nous découvrons sur l’écran de la salle un Ringo Starr souriant, nous souhaitant une bonne journée. Il s’ensuit un montage qui montre les quatre garçons dans le vent en plein délire, plaisantant et grimaçant tout en travaillant leurs accords.

Puis, Paul McCartney se met au micro et la chanson Get Back est lancée jusqu’à la fin de la vidéo. Sur cette bande sonore défilent des images du groupe, entre moments cultes, comme le fameux concert sur le toit d’un immeuble, moments de rires, et moments plus intimes, par exemple entre Yoko et John. Des extraits où règne une camaraderie potache entre les Fab Four.

En somme, il s’agit d’un vrai concentré de bonne humeur. Mais si ces extraits font chaud au cœur, il faut bien dire que cela ne nous en dit pas plus long sur le film. Qu’apportera-t-il de plus à la filmographie déjà bien fournie des Beatles ? Difficile à dire, mais cela donne tout de même envie de le regarder. Jackson prétend qu’il ne s’agit pas là d’une bande-annonce, toutefois cela y ressemble furieusement.

Raphaël Mussard