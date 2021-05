La franchise créée par Sam Raimi avec le personnage culte d’Ash va prendre une nouvelle direction, avec le réalisateur Lee Cronin aux commandes. Intitulé Evil Dead Rise, le film sera diffusé sur la plateforme de streaming HBO Max.

Quarante ans après la sortie d’Evil Dead de Sam Raimi, et après deux suites tout aussi culte et une série comique déjantée, la saga renaît de ses cendres. Un nouvel épisode, Evil Dead Rise, est en développement chez New Line Cinema.

The Hollywood Reporter dévoile de nouveaux détails de la production, nous informant que ce nouvel opus passera directement par la case HBO Max aux États-Unis. Les détails concernant le modèle de distribution dans le reste du monde ne sont pas encore partagés.

Sam Raimi ne sera pas à la barre d’Evil Dead Rise, mais agira à titre de producteur exécutif aux côtés de Bruce Campbell, qui incarnait le rôle d’Ash Williams dans la trilogie originale. Le scénario et la réalisation ont été confiés à Lee Cronin (The Hole In The Ground). Les actrices Alyssa Sutherland (la série The Mist) et Lily Sullivan (Jungle) seront les vedettes.

Sam Raimi a déclaré sur THR : « Je suis ravi de ramener Evil Dead dans sa maison d’origine, New Line, quarante ans après la sortie du premier film. L’histoire de la société en tant que pionnière de l’horreur parle d’elle-même. Je suis également ravi de travailler avec Lee Cronin, dont les dons de conteur font de lui le cinéaste idéal pour perpétuer l’héritage durable de la franchise. ».

New Line est en effet connu pour son contenu horrifique. La société, encore balbutiante dans les années 80, a fait naître l’icône de toute une génération : Freddy Krueger. Très attaché à son boogeyman qui lui a fait connaître ses heures de gloire, New Line réserve toujours un traitement particulier à ses films d’horreur.

Bruce Campbell a ajouté de son côté : « Au fond, Evil Dead parle de personnes ordinaires qui surmontent des situations extrêmement terrifiantes. J’ai hâte qu’Alyssa et Lily remplissent les chaussures imbibées de sang de celles et ceux qui les ont précédés et perpétuent cette tradition ».

Dans une interview au magazine Diabolique parue le 23 juin 2020, Bruce Campbell avait déjà annoncé qu’une nouvelle version du scénario avait été rebaptisée Evil Dead Rise. Il a également précisé que le film n’aurait pas lieu dans la célèbre cabane au fond du bois, comme ses prédécesseurs, mais plutôt au sein d’une ville, dans un univers très urbain. Cette information sur le changement de décor avait déjà circulé en ligne depuis plusieurs semaines.

La production d’Evil Dead Rise débutera en Nouvelle-Zélande le mois prochain. On ignore encore quand le film arrivera sur nos (petits) écrans.

Maxence-Yahia Lequere