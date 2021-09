Résumé : Après un an d’attente, covid oblige, le prochain James Bond, intitulé Mourir peut attendre, sortira sur les écrans le 6 octobre 2021. Pour accompagner cet événement, Guillaume Evin, le spécialiste de James Bond, propose de revisiter l’intégrale des productions cinématographiques mettant en scène l’espion le plus célèbre de sa Majesté. Une analyse complète et passionnante pour plonger au cœur d’une saga unique, riche d’une incroyable longévité et de palpitants rebondissements.

♥♥♥♥ ♥

La sortie maintes fois repoussée de Mourir peut attendre, dernier film des aventures de James Bond qui signe l’ultime apparition de l’acteur Daniel Craig dans la peau du célèbre agent secret, n’a fait qu’attiser la passion des fans. Afin de patienter jusqu’au 6 octobre, Guillaume Evin, à qui l’on doit déjà un certain nombre d’ouvrages consacré à l’univers de 007 (James Bond. L’encyclopédie 007 ; James Bond est éternel ; Goldmaker. Le phénomène James Bond de Dr No à Quantum of Solace), propose un tour d’horizon à la fois complet et synthétique des 25 productions de la saga. Pour l’auteur, l’originalité des James Bond tient à sa « durée illimitée ». L’absence de conclusion permet à la fois d’aménager un espace de liberté à ses créateurs et de privilégier le qualitatif sur le quantitatif : chaque nouveau film se devant d’être meilleur que le précédent. Cette particularité explique sans doute le séquençage traditionnel de l’ouvrage qui choisit de consacrer chacun de ses chapitres à une production en particulier. Cette structure possède plusieurs mérites. En premier lieu, celui de permettre au lecteur de naviguer comme bon lui semble à travers les pages sans pour autant risquer de s’y perdre. Car Evin a choisi de parfaitement encadrer la rédaction de ses parties : rappel du scénario, retour sur les personnalités du casting (des producteurs aux acteurs en passant par les scénaristes, les compositeurs et les production designers), présence de quelques anecdotes, étude de certains motifs en particulier (les voitures notamment), commentaires concis sur les apports et défauts du film envisagé. L’auteur rappelle ainsi que la rapide popularité de James Bond fut d’abord le fruit d’un succès inespéré mais aussi d’un savoir-faire qui continue de perdurer depuis sept décennies maintenant.

Sur grand écran, l’histoire de 007 repose d’abord sur une continuité rendue possible par les indéniables capacités d’adaptation de ses principaux créateurs. Respecter la tradition tout en innovant, un crédo dont l’ouvrage n’hésite pas à souligner les difficultés (de Sean Connery à Daniel Craig, la valse des interprètes de James Bond se prêta à de nombreuses problématiques) et les quelques égarements (le trop allusif Meurs un autre jour ou le franchement bancal Quantum of Solace).

S’appuyant sur quelques références principales (principalement Les Archives James Bond de Paul Duncan paru chez Taschen, la biographie du producteur Cubby Broccoli, ainsi que ses propres ouvrages), l’auteur ne parvient pas vraiment à renouveler l’approche habituelle de ce genre d’études. La chose n’est pas grave en soi mais risque de laisser les fanatiques de Bond sur leur faim. On regrette par ailleurs que les quelques prolongements proposés en fin d’ouvrage reposent quasi-exclusivement sur les acteurs de la saga dont l’auteur résume la relative postérité. Quid de son univers dramaturgique et de ses codes visuels qui exercèrent pourtant une indéniable influence sur tout un pan du cinéma d’action anglo-saxon (Tenet de Christopher Nolan étant le dernier exemple en date) ?

Ces quelques manques n’empêchent pourtant pas d’adhérer totalement aux propos de l’auteur dont l’enthousiasme s’accorde parfaitement à son souci de clarté qui confère à cet ouvrage la fonction d’authentique petit guide bondien.