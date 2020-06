Résumé : Qui est vraiment James Bond ? Le plus célèbre des héros du cinéma d’espionnage a-t-il encore des secrets ? Tel est le défi : percer le mystère et révéler, à travers une enquête philoscopique, les cinq secrets du fidèle agent de sa Majesté. A l’aide d’un viseur, qui aiguise le regard et offre un œil neuf, c’est toute la saga de 007 qu’il s’agit de redécouvrir et de décrypter. De James Bond contre Docteur No en 1962 à Mourir peut attendre en 2020, la série de 25 films singuliers offre action, suspense et aventure, mais aussi un ensemble d’échos et de renvois. Sous la fresque spectaculaire, l’auteur dévoile une logique souterraine des films, et le livre dessine un paysage insoupçonné, pour voir autrement le plus célèbre des agents secrets.

♥♥♥♥ ♥

En 1966, le romancier et critique Jean-Louis Bory commentait au Masque et la Plume le quatrième film de la franchise des James Bond (Opération Tonnerre, réalisé par Terence Young), de la façon suivante : « ce sont les films du commandant Cousteau saisis par la folie (…) ça fait des bulles partout, et c’est ça Opération Tonnerre ». Si cette remarque souligne bien le consensus critique établi autour de la figure du célèbre agent britannique, il n’est pas impossible de déceler dans les propos de Bory la trace d’une vérité essentielle. Après tout dans le récent Spectre, l’étrange Mr. White ne décrivait-il pas encore 007 comme « un cerf-volant qui danse dans un ouragan » ? À ces différentes assertions, Aliocha Wald Lasowski, essayiste, journaliste, professeur des universités, enseignant en philosophie politique à Sciences-Po Lille, spécialiste d’André Gide, de Jean-Paul Sartre et d’Édouard Glissant, confère une certaine noblesse. Car l’intérêt de cet essai est de parvenir à théoriser le personnage de Bond à partir d’un retour approfondi sur ses caractéristiques dramatiques et ses fonctions culturelles. Le concept de « philoscopie » que se propose de développer l’auteur va dans ce sens. Un peu à la façon de la dynamique figurale, il s’agit de pénétrer la matière même de la fiction pour appréhender correctement ce qui se dissimule entre les interstices de l’image incarnée par l’immortel espion.

Ce que révèle immédiatement l’ouvrage est que, loin de se limiter à la simple reprise d’un archétype, les films de la franchise proposent la mise en scène d’une véritable évolution identitaire. De l’assurance à la perte des repères, Bond traverse l’histoire du monde occidental en réfléchissant ses doutes et ses croyances. Dès lors ses goûts assurés (de la musique aux cigares en passant par les inévitables tables de jeux) s’assument comme les pierres élémentaires d’un mythe, soit d’un récit qui traverse les âges en proposant une structure qui fluctue au gré de variations générationnelles.

L’idée développée par Aliocha Wald Lasowski est à la fois belle et probante mais manque parfois le but premier de son exégèse. Car si c’est bien la figure de Bond qui domine, on en vient à regretter que la grande qualité d’écriture de l’auteur ne se soit pas plus penchée sur la représentation de ses aventures. Certes, les questions de forme(s) répondent ponctuellement présentes, mais on aurait souhait que l’approche scientifique qui détermine l’appréhension de cet objet d’étude s’applique plus franchement aux productions qui en constituent la sève.

Alors qu’il faut encore attendre quelques mois (novembre 2020 selon les prévisions des plus optimistes) pour découvrir sur grand écran les nouvelles aventures du plus célèbre des agents de sa Majesté, cet ouvrage permet d’appréhender sous un nouvel angle un héros dont on croyait (évidemment à tort) tout connaître.