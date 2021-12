Résumé : En près de vingt-cinq ans, les Wachowski se sont imposées comme des figures incontournables de la pop culture et du cinéma hollywoodien. Si elles se refusent toujours à expliciter le sens de leurs films, les Wachowski hésitent moins à exposer leur conception du cinéma. Selon elles, il est à la fois un art esthétique, c’est-à-dire qui tire son sens non seulement de ce qu’il représente mais surtout de comment il le représente, et un art social, produit d’une collaboration d’artistes destiné à avoir un impact sur l’ensemble du public.

S’inscrivant dans la ligne éditoriale de la maison Third Éditions, cet ouvrage associe à un authentique souci d’exhaustivité d’une écriture dont la clarté permet à la fois de s’adresser aux inconditionnels des Wachowski et aux lecteurs qui n’auraient qu’une connaissance partielle de leur œuvre. Julien Pavageau, Aurélien Noyer et Yoan Orszulik, tous trois animateurs de la chaîne YouTube Le ciné-club de M. Bobine, envisagent l’ensemble des productions des réalisatrices sous l’angle d’une fusion réussie entre différentes pratiques et disciplines qui, entre bande-dessinée, jeu vidéo et philosophie, propose une expérience cinématographique trans-médiatique qui renvoie au discours référentiel du cyberpunk. De fait, le cinéma s’envisage ici comme un art collaboratif à part entière, voyant les Wachowski enchaîner les projets en multipliant les casquettes de réalisatrices et scénaristes, mais aussi de conceptrices et superviseuses, n’hésitant pas s’associer avec des artistes impliqués ou non dans l’industrie cinématographique pour mieux s’affranchir des limites du grand écran. De Bound (1996), leur première réalisation, à la série Sense8 en passant par leur activité de productrices (Animatrix ; V pour Vendetta, Ninja Assassin…), les Wachowski n’ont jamais cessé de chercher à réfléchir leur pratique cinématographique à la lumière d’une volonté pédagogique et d’une réflexion éthique que les auteurs analysent finement à travers le rapport à l’altérité, au genre et au langage. L’apport théorique de leur cinéma repose sur une pratique dont la dimension esthétique constitue l’enjeu central.

Explicitant les raisons du succès surprise de Matrix (1999) tout comme l’échec cuisant de Jupiter : Le Destin de l’univers, les auteurs envisagent l’évolution de leur filmographie à travers de nombreux retours sur des séquences en particulier. Ces analyses permettent de mieux comprendre la position occupée par le cinéma des Wachowski au sein de l’art contemporain qui, entre la conception de nouveaux imaginaires dominés par les possibilités du virtuel et la volonté d’élargir le rapport du spectateur aux images, rapproche leur manière de la démarche initiée par George Lucas et prolongée par Guillermo del Toro.

Si l’on regrette l’absence d’illustrations qui auraient permis de relayer la précision des commentaires des auteurs, on apprécie la présence d’une bibliographie riche en références qui valorise l’intérêt scientifique caractérisant l’ensemble de ce bel ouvrage.