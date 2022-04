À 32 ans, l’ancienne actrice Oliwia Dabrowska prend part à l’aide humanitaire en accueillant les Ukrainiens réfugiés en Pologne qui cherche à fuir l’armée russe.

C’est à l’âge de 3 ans, au moment de la sortie du film en 1993, qu’Oliwia Dabrowska devient le symbole du film de Steven Spielberg. Dans La Liste de Schindler, film en noir et blanc, elle est la seule figure de couleur avec son manteau rouge. Perdue dans le massacre du ghetto de Cracovie, elle permet à Oskar Schindler de se rendre véritablement compte de l’horreur et de la folie nazie.

À propos de cette scène, Steven Spielberg a déclaré que « Dans le livre, Oscar Schindler ne pouvait pas se remettre du fait qu’une petite fille se promenait pendant la liquidation du ghetto de Cracovie. Une petite fille en manteau rouge était ignorée par les SS qui emmenaient tout le monde, mais ne voyait pas cet enfant marchant dans la rue, vêtu d’une couleur vive. Et selon moi, cela signifiait que certaines personnes comme Roosevelt et Eisenhower, et probablement Staline et Churchill aussi, étaient au courant de l’Holocauste. C’était un secret bien gardé, et [ils] n’ont rien fait pour l’arrêter… Pour moi, c’était un point rouge flagrant que n’importe qui aurait pu voir. »

À l’instar du personnage de Schindler qui aida des centaines de Juifs à échapper à la mort durant la Seconde Guerre mondiale, Oliwia Dabrowska, maintenant âgée de 32 ans et vivant en Pologne, accueille les Ukrainiens cherchant à fuir la guerre qui fait rage dans leur pays depuis l’invasion russe le 24 février 2022.

Le 9 mars, l’ancienne actrice à partager sur Instagram l’image d’un artiste ayant détourné la célèbre image du film aux couleurs du drapeau de l’Ukraine. Dans les jours qui ont suivi, Oliwia Dabrowska s’est rendue à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine : « Nous avons besoin de votre aide ici, à la frontière. Chaque petit geste compte, nous avons besoin de matériels et d’aide financière. Vous pouvez vous porter volontaire pour aider. La situation est dramatique, […] je l’ai vu de mes propres yeux… Je ne peux pas vous dire tout ce que j’ai vu là-bas, parce que je n’ai pas de bons mots. Personne ne peut imaginer ce cauchemar dans les yeux de ces gens. »

À l’occasion des vingt-cinq ans de La Liste de Schindler en 2018, son réalisateur a souligné que la scène de la petite fille en rouge était un appel à agir en présence d’atrocités, et Oliwia Dabrowska l’incarne maintenant plus que jamais.

Emilie Bollache