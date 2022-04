Diffusé en exclusivité sur la chaîne française Toute l’Histoire au mois de juin, le documentaire Marilyn, Her Final Secret aurait enfin fait la lumière sur le père biologique de l’icône hollywoodienne qui n’a jamais eu la chance de le connaître.

Label News a bouclé la production de son documentaire consacré à l’investigation sur l’identité sur père de Marilyn Monroe. Réalisé par le Français François Pomès, derrière Claude François, les secrets inavouables et Apollo, la face cachée de la Lune, son dernier documentaire se base sur une recherche ADN exclusive menée par Ludovic Orlando, expert en archéologie moléculaire dans le sud de la France.

L’analyse ADN a été opérée à partir de cheveux fournis par le commissaire-priseur et collectionneur de renom, John Reznikoff. « Les cheveux de Monroe que nous avons utilisés ont été collectés par la personne qui a embaumé son corps le jour de sa mort. Nous avons pu en tirer 22 % de son profil génétique grâce à un fragment d’ADN trouvé dans la kératine », a déclaré François Pomès, qui produit également le documentaire pour Label News.

Les résultats ont ensuite été comparés à la salive de la petite-fille du père supposé de Marilyn Monroe, Charles Stanley Gifford. « Ce qui m’a le plus touché, c’est de voir la réaction de la famille Gifford qui a été bouleversée par cette preuve irréfutable », a ajouté Pomès. « [J’ai] passé des années et des nuits blanches sur ce documentaire d’une heure afin de révéler, une fois pour toute, qui était le père de Monroe et briser ce secret de famille ».

Le documentaire prend soin de reconstituer avec des images d’archives et des interviews les efforts de Marilyn Monroe pour retrouver son père biologique et nouer avec lui une relation qui lui a manqué toute sa vie.

Celle qui est née sous le nom de Norma Jeane Mortenson, baptisée sous le celui de Norma Jeune Baker, a vécu à travers les allers-retours incessants de sa mère en hôpital psychiatrique durant son enfance. Elle grandit dans des foyers d’accueil, orphelinats, chez les voisins de ses grands-parents, puis avec la meilleure amie de sa mère.

Malgré le nom de Martin Edward Mortensen sur son acte de naissance, Marilyn Monroe réfutera cette paternité. Selon de nombreuses hypothèses, Charles Stanley Gifford en serait à l’origine. Il s’agissait du patron de la mère de Marilyn, avec qui elle entretenait une liaison pendant son mariage avec Mortensen.

Un mystère qui trouvera sa conclusion courant juin sur la chaîne française Toute l’Histoire où le documentaire Marilyn, Her Final Secret sera diffusé.

Emilie Bollache