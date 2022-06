Résumé : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Breaking Bad, par le journaliste Sofilm Arthur Cerf et la dessinatrice Manon Skotnicki.

♥♥♥♥ ♥

Au regard de la notoriété critique et publique de Breaking Bad, il est difficile de croire que la série de Vince Gilligan aurait pu ne jamais voir le jour. La faute à son pitch racontant le baroud d’honneur de Walter White (Bryan Cranston), professeur de chimie condamné et choisissant de mettre ses capacités à profit pour intégrer le trafic de drogues aux États-Unis ? Oui et non. Car lorsque Gilligan soumet son projet aux chaînes de télévision, Les Soprano est déjà passée par là. La célèbre série de HBO a su valoriser un nouveau type d’antihéros sur le petit écran : des hommes faibles et torturés, plongés dans l’illégalité et critiquant les mœurs de notre civilisation. De fait, au milieu des années 2000, Breaking Bad apparaît aux dirigeants des chaînes à la fois trop sulfureux mais pas assez hors des clous pour réellement renouveler les conventions des nouvelles séries. Il faudra toute la ténacité de Gilligan pour convaincre du potentiel de ce récit dont l’originalité finit par sauter aux yeux de la direction de AMC, petite chaîne du câble qui grâce à Breaking Bad et Mad Men parvint à se faire une place dans la cour des grands. Cette histoire faite de détours et d’impasses, Arthur Cerf, collaborateur de la revue Society et Vanity Fair, a choisi de la raconter depuis le commencement, s’attardant sur les détails pour mieux nous faire savourer un ouvrage qui prend la forme d’une authentique enquête journalistique. Tout en se référant à différents entretiens déjà publiés, l’auteur propose la retranscription de conversations entières mais aussi de dialogues inédits avec les scénaristes George Matras et Sam Catlin, le chef-opérateur Michael Slovis, la cheffe costumière Kathleen Detoro, les compositeurs Dave Porter et Thomas Golubić et, bien sûr, Vince Gilligan.

L’intérêt de ces entretiens relèvent à la fois du fond et de la forme. En choisissant de donner la parole à l’ensemble des collaborateurs de création, Cerf nous rappelle qu’une série télévisée est d’abord le fruit d’un travail collectif et ne peut survivre qu’à travers une harmonisation des talents. De fait, chaque interlocuteur prouve son implication sur l’émission en revenant avec force de détails sur certains éléments en particulier.

Cette exploration poussive caractérise pareillement l’écrit de l’auteur qui revient à la fois sur le casting, les liens avec d’autres fictions télévisées (excellent article sur les connections entre Breaking Bad et X-Files dont Gilligan fut l’un des scénaristes), les lieux ou certaines anecdotes entourant, voire dépassant, le cadre de la série (la fameuse scène où Walter White lance une pizza sur le toit d’une maison dont les propriétaires subissent aujourd’hui les frais du succès de la série). Si l’on regrette un peu que les questions de mise en scène soient par trop mises de côté dans les chapitres rédigés par Cerf, cet ouvrage se présente comme une petite somme qui ravira les (nombreux) fans de Breaking Bad.

Dans un esprit ludique, Cerf propose en guise d’annexes une liste de recettes d’aliments entraperçus au cours de la série ainsi qu’une petite liste de chiffres qui, du salaire de Bryan Cranston au nombre de morts causées par son personnage, permet de comprendre en quoi la série de Gilligan est devenu un objet pop à part entière. Cet aspect se retrouve à travers les belles illustrations de Manon Skotnici qui accompagne l’écrit à travers un style qui emprunte autant à la transfiguration poétique de la caricature qu’au graphisme chromatique du style nord-américain.