C’est officiel, Alyssa Milano et Tony Danza vont reprendre leur rôle dans la série culte Madame est servie pour une neuvième saison, trente ans après la dernière.

Diffusée de 1984 à 1992, Madame est servie (Who’s the Boss ?) suivait un ex-champion de baseball veuf, Tony Micelli (Tony Danza), qui quitte Brooklyn pour offrir à sa fille Samantha (Alyssa Milano) un cadre de vie plus agréable.

Il devient alors homme à tout faire pour une famille aisée du Connecticut composé d’Angela Bower, une riche femme d’affaires, son fils Jonathan et sa mère Mona Robinson, une pétillante quinquagénaire.

La sitcom demeure l’une des plus populaires de la fin des années 80 dont le succès n’a jamais faibli. Elle fut adaptée dans de nombreux pays, séduits par le concept des genres inversés avec l’homme qui reste à la maison et la femme au travail.

Conclue en 1992, après 8 saisons et 196 épisodes, Madame est servie aura finalement droit à une neuvième saison. Se déroulant trente ans après la série originale, cette suite verra Samantha Micelli (Alyssa Milano) vivre à nouveau avec son père, Tony (Tony Danza), excepté que, cette fois, c’est elle qui est une mère célibataire.

Mike Royce écrira et coproduira la série aux côtés de Brigitte Muñoz-Liebowitz pour Sony Pictures Television, marquant une réunion avec Norman Lear et son partenaire de production Brent Miller, qui ont tous deux collaboré au redémarrage sur Netflix d’Au fil des jours. Cette autre sitcom a connu un grand succès aux États-Unis entre 1975 et 1984.

C’est à l’âge de 11 ans qu’Alyssa Milano rencontre le succès grâce à Madame est servie. Le rôle de Samantha Micelli lui permettra de faire son entrée au cinéma avant d’atteindre la consécration avec la série Charmed de 1998 à 2006. Elle est dernièrement apparue dans la série Insatiable sur Netflix.

Les interprètes d’Angela Bower et son fils Jonathan, incarnés par Judith Light et Danny Pintauro, seront également de la partie. Contrairement à l’actrice Katherine Helmond (Brazil), qui incarnait la pétillante grand-mère et est décédée en février 2019.

Cette nouvelle saison de Madame est servie rejoindra le catalogue de Freevee, une plateforme de streaming d’Amazon.

Emilie Bollache