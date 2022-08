L’acteur de 79 ans retrouve le scénariste des Affranchis et s’associe au réalisateur de Rain Man, Barry Levinson, pour un drame adapté du roman Wiseguy de Nicholas Pileggi.

Destiné à une distribution en salle, Wise Guys sera le premier long-métrage des studios Warner Bros depuis sa fusion avec la chaîne de télévision Discovery en avril 2022.

L’acteur Robert De Niro revient à son genre de prédilection avec ce film de gangsters réalisé par Barry Levinson, cinéaste connu pour Le Secret de la pyramide (1985), Good Morning, Vietnam (1987), Rain Man (1988), Des hommes d’influence (1997) ou encore Sphère (1998).

Nicholas Pileggi, journaliste et écrivain américain, est derrière le livre Wiseguy, publié en 1985, et qu’il adaptera en scénario. Ce n’est pas la première fois qu’il passe du côté du cinéma puisqu’il avait déjà modifié son roman afin de servir de base au classique de Martin Scorsese, Les Affranchis, dans lequel Robert De Niro tient l’un des rôles principaux.

Wise Guys est centré sur Vito Genovese et Frank Costello, deux patrons du crime italo-américain qui dirigent leurs familles respectives au milieu du XXe siècle. En 1957, le premier tente d’assassiner le second mais échoue, bien que celui-ci ait été blessé et décidé de se retirer, autant que faire se peut, de la mafia. Selon plusieurs sources, Robert De Niro incarnera les deux personnages.

Depuis sa fusion, les studios Warner ont mis en pause de nombreux projets, dont l’univers DC Comics qui peine à concurrencer Marvel et subit les frasques de ses acteurs. Notamment Ezra Miller, une nouvelle fois en conflit avec la justice alors que The Flash, film dont il est la vedette, ne cesse d’être repoussé.

La société de production a également perdu l’un de ses cinéastes à succès, Christopher Nolan, partis chez Universal suite à la décision de Warner de sortir leurs films simultanément au cinéma et sur leur plateforme de streaming, HBO Max. Une stratégie depuis abandonnée, mais qui a laissé une trace dans les relations avec les réalisateurs.

Wise Guys ressemble ainsi à une tentative de retrouver des succès passés avec la collaboration entre Robert De Niro et un réalisateur d’expérience comme Barry Levinson. L’implication de Nicholas Pileggi au scénario renforce cette impression avec l’adaptation d’un roman et d’un genre qui ont déjà fait leurs preuves.

Emilie Bollache