True Detective revient pour une nouvelle saison dans un premier trailer sombre et glacial, avec en vedette Jodie Foster.

L’histoire de la série True Detective est faite de hauts et de bas. Cette anthologie policière, où chaque saison suit une enquête et un duo d’inspecteurs différent, avait démarré sur des chapeaux de roues avec sa première saison en 2014. Unanimement acclamée par la critique et le public, elle avait reçu de nombreuses récompenses.

Devant ce triomphe, une seconde saison avait logiquement été commandée puis diffusée en 2015. L’accueil avait alors été bien plus dur, l’ensemble du public et de la critique jugeant cette nouvelle enquête très décevante.

Mise en pause pendant quatre ans, la série a fait son grand retour en 2019 pour une troisième saison, accueillie avec bien plus d’enthousiasme. La machine True Detective est alors relancée et une quatrième fournée d’épisodes a été mise en route.

Sous titrée Night Country, cette saison 4 suivra pour la première fois un duo d’inspectrices. Et pour incarner l’un de ces nouveaux personnages, la production a fait appel à une véritable légende du septième art : Jodie Foster.

L’actrice doublement oscarisée occupe une place particulièrement importante dans l’histoire du cinéma policier grâce à son rôle de Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux. En incarnant ce personnage d’enquêtrice acharnée au sein d’un monde d’hommes, Jodie Foster est également devenue une icône féministe.

La comédienne est au cœur du premier trailer de la série récemment dévoilé. Elle y apparaît en inspectrice dure à cuire et opiniâtre, confrontée à une série de meurtres étranges. Pour enquêter sur ces crimes inexplicables, une deuxième enquêtrice se penchera également sur l’affaire, campée par l’actrice et boxeuse Kali Reis (Catch the Fair One). Ce second personnage entretiendra une relation professionnelle orageuse avec celui de Foster.

True Detective a aussi toujours accordé un soin tout particulier à ses environnements. Et après les bayous poisseux de la Louisiane, les rues étouffantes de la Californie et les vastes monts Ozarks en Arkansas, la série change à nouveau de décors. Night Country prendra ainsi place dans une station de recherche en Alaska, un endroit où la nuit peut durer des jours entiers. Cette ambiance nocturne devrait radicalement trancher d’avec les environnements plus solaires des saisons précédentes. Un renouveau qui donne d’autant plus envie de découvrir ce que la série pourrait avoir d’autre à proposer.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée, mais True Detective: Night Country devrait être diffusée sur Max aux États-Unis dans les mois à venir. Aucune information n’a été communiquée quant à une diffusion française.

Timothée Giret