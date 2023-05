L’acteur français partagera l’affiche avec Caterina Murino dans ce projet, présenté au Marché du Film à Cannes et qui porte la marque de Dolce & Gabbana pour la fabrication des costumes.

Dans la version moderne du mythe, le serpent est remplacé par un coup de feu et le royaume d’Hadès se matérialise par le « Grand Hades Hotel ». Eurydice est tuée par une arme à feu. Dans sa quête de retrouvaille avec son épouse, Orphée est confronté à une réalité déformée qui le met aux prises avec ses plus grandes peurs et dans laquelle il est amené à rencontrer des personnages iconiques de l’opéra italien.

« Orphée se battra contre Pluton, Perséphone et leurs pièges dans un superbe kaléidoscope musical où les arias d’opéra les plus célèbres donneront une nouvelle vie au mythe » expliquent les réalisateurs.

Le film est mené par un duo à la longue collaboration et issu de l’opéra italien. Davide Livermore est directeur du Théâtre National de Gênes. Paolo Gep Cucco est le directeur créatif de D-Wok, une entreprise qui s’attache à multiplier les mélanges entre opéra, théâtre, musique et cinéma dans ses œuvres.

Tous les deux se sont montré très enthousiastes sur le choix du mythe d’Orphée et d’Eurydice. « C’est l’histoire d’un destin cruel, de deux cœurs brisés et du voyage d’un homme dans le monde de l’au-delà. C’est le mythe ultime ».

Même si l’on ne connaît pas encore la distribution des rôles, il y a fort à parier que Vincent Cassel et Caterina Murino interprèteront le couple Orphée et Eurydice.

Pour les accompagner, deux voix d’Opéra ont également passé avec succès les auditions. Il s’agit de la chanteuse Mariam Battistelli, lauréate de plusieurs prix en Italie et membre de l’Opéra d’État de Vienne jusqu’en 2020. Le chanteur kosovar Rame Lahaj, passé par l’Opéra de Paris, complète le casting.

Le film est produit par RAI Cinema, issu du groupe de télévision italien, et Showlab, un autre producteur italien. Le Français Pulsar Content se charge des ventes et présente actuellement le projet au Marché du Film à Cannes.

La société française s’est montrée confiante sur le potentiel commercial de ce projet indépendant à ambition artistique poussée et à dimension très internationale, et dont le budget est d’environ onze millions d’euros.

« De récents exemples nous ont montré qu’il était possible pour des films indépendants de devenir des succès commerciaux en salles lorsqu’il y a en jeu quelque chose d’unique ou d’exceptionnel ». Le niveau d’ambition et d’exigence est fixé.

La production doit se tenir au mois de Juin prochain et aura principalement lieu en Italie, à Turin.

Adrien Mengin