Alors qu’il présentera à Cannes Crimes of the Future, qui marque son retour au cinéma, David Cronenberg enchaîne avec l’annonce de son prochain long-métrage, The Shrouds, avec Vincent Cassel.

Absent des radars hollywoodiens depuis 2014 et Map to the Stars, David Cronenberg ne compte pas faire une pause après la présentation au Festival de Cannes de Crimes of the Future avec Léa Seydoux (Mourir peut attendre), Kristen Stewart (Spencer) et Viggo Mortensen (Captain Fantastic), puisque son prochain film a déjà été dévoilé.

Baptisé The Shrouds, le film suivra Karsh, un homme d’affaires innovant et en deuil après la mort de sa femme, qui construit un appareil pour se connecter avec les morts à l’intérieur du linceul funéraire. Son entreprise révolutionnaire est sur le point de percer auprès du grand public lorsque plusieurs tombes du cimeterre sont vandalisées et presque détruites, y compris celle de sa femme. Alors qu’il s’efforce de découvrir qui est derrière cette attaque et pourquoi, Karsh devra réévaluer son entreprise, son mariage et le respect de la mémoire de sa défunte épouse, le poussant vers un nouveau départ.

David Cronenberg est également derrière le scénario de The Shrouds. Le tournage devrait débuter en mars 2023, tandis que la vente des droits internationaux commencera sur le marché du Festival de Cannes qui débutera le 17 mai.

Saïd Ben Saïd, producteur chez SBS Productions, a partagé son enthousiasme à l’idée de travailler avec le cinéaste : « Nous sommes ravis de voyager dans le monde tout récemment imaginé par David Cronenberg. Sa capacité à écrire des scénarios intelligents et non conventionnels, puis à les traduire en expériences uniques à l’écran, fait de lui une voix unique dans le cinéma. »

Vincent Cassel a d’ores et déjà été annoncé dans le rôle de Karsh. Il s’agira de sa troisième collaboration avec le cinéaste après Les Promesses de l’ombre en 2007, avec Naomi Watts (Vice) et Viggo Mortensen, et A Dangerous Method en 2011 aux côtés de Keira Knightley (Everest), Michael Fassbender (Alien Covenant) et une nouvelle fois Viggo Mortensen.

